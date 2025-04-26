نجمة شهيرة تكشف: لا مشكلة بأن أكون زوجة ثانية أو رابعة

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حلَّت الفنانة ضيفة علي برنامج "من قريب" الذي يقدمه الإعلامي فارس، وتطرقت خلال اللقاء للحديث عن بعض المعتقدات الخاصة بحياتها الشخصية.أكدت ريم أن شخصيتها تغيرت وأصبحت تقبل فكرة تعدد الزوجات، وقالت أنها لا تمانع أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة، وقالت نصاً: "في الوقت الحالي معنديش مشكلة أكون زوجة ثانية أو حتى، زمان كنت أعترض لكن دلوقتي لا، لكن تكون جوازات رسمية، وأنا مش ضد تعدد الزيجات، أهم حاجة الراجل يعدل ما بينهم، لكن أنا ضد الزواج العرفي، لأن كلمة عرفي ثقيلة على الأذن، ومش حلوة عندنا في مصر".وفيما يتعلق بعلاقتها الحالية مع الإعلامية ، أكدت أن الخلافات بينهما انتهت طويلة بعد تدخل المقربين منهما، وعن شكل علاقتهما الآن قالت: "حصل صلح وبينها بعد عزاء والدي لكن رجع حصل خلاف تاني ورد فعلي كان مش متوقع، لأني شخصية عصبية، ووقت عدى ومش هيحصل تاني، وهي إعلامية كبيرة ومحبوبة في مصر، ولو طلبت مني إنها تستضيفني في برنامجها هوافق".