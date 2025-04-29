بعدما ضجت مواقع التواصل بخبر طلاقهما.. هذه أسباب انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها كميل ابي خليل

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ضجت أمس الثلاثاء بخبر انفصال الفنانة ابنة الفنان عن زوجها مدير الإنتاج الفني خليل.وبدأت أنباء الانفصال تنتشر بعدما أقدم كل منهما على حذف الصور التي تجمعهما على منصات ، ولكن سرعان ما تم تأكيد الخبر من مصادر مقربة من .وأكدت مصادر مقرّبة من الطرفين الخبر المنتشر من دون ان يتم ذكر الأسباب، وكشفت قناة one tv، أن الثنائي لم يتفّقا طوال فترة زواجهما، بشكلٍ يساعد هذا الزواج ليستمر.ولفتت الى أن عملية الطلاق بين إبنة وكميل تمت بسلاسة ومن دون أي مشاكل وعلاقتهما انتهت بطريقة ودية.ولم يعلن الثنائي عن الخبر الحزين حتى الساعة ولكن مقربين منهما تمنوا احترام خصوصية انفصالهما وعلاقتهما.يذكر أن ماريتا تزوجت مدنياً من كميل عام 2023 في ، وقد انهت معاملات الانفصال أمس الثلاثاء في جلسة خاصة عقدت في من دون أي خلافات.(لها)