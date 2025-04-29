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فنون ومشاهير

بعدما ضجت مواقع التواصل بخبر طلاقهما.. هذه أسباب انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها كميل ابي خليل

Lebanon 24
29-04-2025 | 23:46
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء بخبر انفصال الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل.
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وبدأت أنباء الانفصال تنتشر بعدما أقدم كل منهما على حذف الصور التي تجمعهما على منصات السوشيال ميديا، ولكن سرعان ما تم تأكيد الخبر من مصادر مقربة من الثنائي.

وأكدت مصادر مقرّبة من الطرفين الخبر المنتشر من دون ان يتم ذكر الأسباب، وكشفت قناة one tv، أن الثنائي لم يتفّقا طوال فترة زواجهما، بشكلٍ يساعد هذا الزواج ليستمر.

ولفتت الى أن عملية الطلاق بين إبنة عاصي الحلاني وكميل تمت بسلاسة ومن دون أي مشاكل وعلاقتهما انتهت بطريقة ودية.

ولم يعلن الثنائي عن الخبر الحزين حتى الساعة ولكن مقربين منهما تمنوا احترام خصوصية انفصالهما وعلاقتهما.

يذكر أن ماريتا تزوجت مدنياً من كميل عام 2023 في أبو ظبي، وقد انهت معاملات الانفصال أمس الثلاثاء في جلسة خاصة عقدت في الامارات من دون أي خلافات.(لها)

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