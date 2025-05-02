بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)

بعد إنفصاله عن الفنانة ، اثر زواج دام حوالي سنتين، نشر عبر خاصية " " عبر حسابه على " "، فيديو من .

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وشارك متابعيه الفيديو، بمُناسبة حلول الشهر المريميّ في أيّار.