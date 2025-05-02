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فنون ومشاهير

بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)

Lebanon 24
02-05-2025 | 06:27
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بعد إنفصاله عن الفنانة ماريتا الحلاني، اثر زواج دام حوالي سنتين، نشر كميل أبي خليل عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، فيديو من حاريصا.
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وشارك أبي خليل متابعيه الفيديو، بمُناسبة  حلول الشهر المريميّ في أيّار.
 
 
 
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