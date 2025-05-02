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فنون ومشاهير

بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء

Lebanon 24
02-05-2025 | 09:32
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بالتزامن مع ما يجري في السويداء، نشرت الممثلة السوريّة سلاف فواخرجي، صوراً قديمة لها أثناء وجودها في المحافظة، للتعبير عن دعمها للسكان هناك.
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كما نشرت فواخرجي فيديو لأحد الرجال الدروز وهو يعمل في أرضه، وعلّقت عليه بالقول: "سويداء القلب". (رصد لبنان 24)
 
 
 
 
 
 
 
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