بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء

بالتزامن مع ما يجري في ، نشرت الممثلة السوريّة ، صوراً قديمة لها أثناء وجودها في المحافظة، للتعبير عن دعمها للسكان هناك.

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كما نشرت فواخرجي فيديو لأحد الرجال وهو يعمل في أرضه، وعلّقت عليه بالقول: "سويداء القلب". (رصد 24)