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فنون ومشاهير
بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء
Lebanon 24
02-05-2025
|
09:32
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بالتزامن مع ما يجري في
السويداء
، نشرت الممثلة السوريّة
سلاف فواخرجي
، صوراً قديمة لها أثناء وجودها في المحافظة، للتعبير عن دعمها للسكان هناك.
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كما نشرت فواخرجي فيديو لأحد الرجال
الدروز
وهو يعمل في أرضه، وعلّقت عليه بالقول: "سويداء القلب". (رصد
لبنان
24)
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