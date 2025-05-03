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فنون ومشاهير

تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)

Lebanon 24
03-05-2025 | 03:24
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كشفت الفنانة لمى شريف عن تعرضها للخيانة منذ فترة قصيرة، وأشارت إلى انها تحب ان تتزوج ليكون لديها أولاد وعائلة. 
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وفي الفيلا الفخمة التي تملكها في بعلبك، تحدثت لمى خلال مقابلة عبر "الجديد" عن تفاصيل حياتها اليومية في المنزل وعن طفولتها .

كما أشادت بنجومية الفنان السوري الشامي، وتمنت ان يحيي الفنان مروان خوري حفل زفافها. 
 
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