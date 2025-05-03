تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)

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كشفت الفنانة عن تعرضها للخيانة قصيرة، وأشارت إلى انها تحب ان تتزوج ليكون لديها أولاد وعائلة.وفي الفيلا الفخمة التي تملكها في ، تحدثت لمى خلال مقابلة عبر "الجديد" عن تفاصيل حياتها اليومية وعن طفولتها .كما أشادت بنجومية الفنان السوري ، وتمنت ان يحيي الفنان حفل زفافها.