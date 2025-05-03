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فنون ومشاهير

بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدّث عن ذهابه إلى "الكباريه": أنا إنسان

Lebanon 24
03-05-2025 | 07:10
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تحدّث الممثل طوني عيسى خلال مقابلة، عن ذهابه إلى "الكباريه"، وقال "اي رحت وما عملت شي، ما قدرت عملت شي".
 
 
وأضاف: "رحت مع غروب شباب كنا طايشين، أنا إنسان".
 
 
وقال: "ما حبيت، حسيت انو مش هيدا أنا، وأنا ضدّ فكرة انو ادفع مصاري كرمال انتشي". 
 
 
 
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