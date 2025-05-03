بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدّث عن ذهابه إلى "الكباريه": أنا إنسان

تحدّث الممثل خلال مقابلة، عن ذهابه إلى "الكباريه"، وقال "اي رحت وما عملت شي، ما قدرت عملت شي".

وأضاف: "رحت مع غروب شباب كنا طايشين، أنا إنسان".

وقال: "ما حبيت، حسيت انو مش هيدا أنا، وأنا ضدّ فكرة انو ادفع مصاري كرمال انتشي".