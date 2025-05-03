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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانيّة تُثير قلق الجمهور بشأن حالتها الصحيّة... إليكم صورها من آخر إطلالة لها

Lebanon 24
03-05-2025 | 08:12
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ظهرت الممثلة مادلين طبر في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينمان تستند على جهاز مساعد على المشي، مما أثار تساؤلات عن حالتها الصحية.
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وكشفت طبر في الحفل أنها سقطت، وتعرضت للكسر، وأعربت عن سعادتها بالتكريم في مهرجان بقيمة المركز الكاثوليكي للسينما. (الامارات 24)
 
 
 
 
 



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