ممثلة لبنانيّة تُثير قلق الجمهور بشأن حالتها الصحيّة... إليكم صورها من آخر إطلالة لها

ظهرت الممثلة في افتتاح مهرجان للسينمان تستند على جهاز مساعد على المشي، مما أثار تساؤلات عن حالتها الصحية.

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وكشفت طبر في الحفل أنها سقطت، وتعرضت للكسر، وأعربت عن سعادتها بالتكريم في مهرجان بقيمة المركز الكاثوليكي للسينما. (الامارات 24)







