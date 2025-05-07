تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تنشر صورا جديدة لزوجها.. هذا ما كان يفعله

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ووثقت نسرين من خلال الصور الأوقات السعيدة التي تقضيها مع زوجها رجل الأعمال المصري حيث بدا وهو يحضر طعام العشاء. نشرت الفنانة صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .ووثقت نسرين من خلال الصور الأوقات السعيدة التي تقضيها مع زوجها رجل الأعمال المصري حيث بدا وهو يحضر طعام العشاء.

وتزوجت نسرين للمرة الثالثة من أحمد جوهر وهو كان الزوج الأول لابنة الفنانة السورية الذهبي، يُذكر انها تكبره بـ 10 سنوات.