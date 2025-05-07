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فنون ومشاهير
تكبره بـ 10 سنوات: نسرين طافش تنشر صورا جديدة لزوجها.. هذا ما كان يفعله
Lebanon 24
07-05-2025
|
03:38
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نشرت الفنانة
السورية
نسرين طافش
صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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ووثقت نسرين من خلال الصور الأوقات السعيدة التي تقضيها مع زوجها رجل الأعمال المصري
أحمد جوهر
حيث بدا وهو يحضر طعام العشاء.
وتزوجت نسرين للمرة الثالثة من أحمد جوهر وهو كان الزوج الأول لابنة الفنانة السورية
أصالة نصري
شام
الذهبي، يُذكر انها تكبره بـ 10 سنوات.
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