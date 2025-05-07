بشأن والدتها هيفا وهبي.. هذا ما نشرته زينب فياض (صورة)

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وعمدت زينب على نشر صورة لجواز سفرها اللبناني حيث ظهر اسم والدتها وهبي ورقم سجلها. نشرت ابنة الفنانة صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وعمدت زينب على نشر صورة لجواز سفرها اللبناني حيث ظهر اسم والدتها وهبي ورقم سجلها.

علما انه يتردد ان زينب وهيفا تصالحتا بعد خلافات امتدت لسنوات وهما تتواصلان باستمرار.