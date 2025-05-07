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فنون ومشاهير

بشأن والدتها هيفا وهبي.. هذا ما نشرته زينب فياض (صورة)

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:38
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وعمدت زينب على نشر صورة لجواز سفرها اللبناني حيث ظهر اسم والدتها هيفا وهبي ورقم سجلها.
 
 
 
علما انه يتردد منذ فترة ان زينب وهيفا تصالحتا بعد خلافات امتدت لسنوات وهما تتواصلان باستمرار. 
 
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