أصيبت بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تكشف تطورات حالتها الصحية (صورة)



Advertisement

وقالت سميحة في تصريحات صحافية، إنها تتمتع حاليًا بحالة صحية جيدة وتواصل المتابعة مع الطبيب لتلقي العلاج، مشيرة الى أنها تنتظر الدور المناسب للعودة الى جمهورها في أعمال جديدة مختلفة. تحدثت الفنانة عن تطورات حالتها الصحية بعد انتشار على عن إصابتها بسرطان الثدي وأنها حاولت إخفاء الأمر، وان هذا هو سبب ابتعادها الفترة الماضية عن الظهور في أعمال فنية.وقالت سميحة في تصريحات صحافية، إنها تتمتع حاليًا بحالة صحية جيدة وتواصل المتابعة مع الطبيب لتلقي العلاج، مشيرة الى أنها تنتظر الدور المناسب للعودة الى جمهورها في أعمال جديدة مختلفة.

وتابعت: "بطمئن جمهوري أنا كويسة صحيًا وابتعادي سببه إني مش لاقية الدور المناسب للعودة من جديد للجمهور عشان كده بعيدة، ومستنية الدور المختلف اللي يستفزني كممثلة."



وعن رأيها في عودة الفنان يحيي الفخراني الى المسرح من جديد بالفترة المقبلة، أكدت أن الأخير يتمتع بحضور قوي وخطوة تشجع كل الصناع للعودة من جديد الى المسرح لتقديم أعمال، معلقة: "واثقة أن هيعمل طفرة في المسرح قريب.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميحة أيوب كان مشاركتها في مسلسل " "، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023.