Advertisement

فنون ومشاهير

توقيف راقصة شهيرة بعد عودتها من ألمانيا... ماذا وجدت الأجهزة الأمنيّة بحوزتها؟

Lebanon 24
08-05-2025 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1357524-638823113267919907.jpg
Doc-P-1357524-638823113267919907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر قرارٌ بحبس الراقصة سهر سمارة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الراقصة فور وصولها على متن رحلة قادمة من مطار فرانكفورت في ألمانيا إلى مطار القاهرة الدولي.
Advertisement
 
 
وأثناء تفتيش أمتعتها، عُثِرَ بحوزتها على كميات من زيت الحشيش والماريجوانا. (ارم نيوز)
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هو رجل أعمال.. راقصة تُفجّر مفاجأة كبيرة: كنت مخطوبة من زوج فنانة لبنانيّة شهيرة جدّاً
lebanon 24
08/05/2025 18:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت على علاقة بباسل الأسد.. راقصة شهيرة تُثير الجدل: مشاهد سجن صيدنايا ذكاء اصطناعي! (فيديو)
lebanon 24
08/05/2025 18:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة... راقصة شهيرة تعترف بعلاقتها الغرامية بأحد أفراد آل "الأسد" (فيديو)
lebanon 24
08/05/2025 18:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: اعتقال الأجهزة الأمنية البريطانية عددا من المواطنين الإيرانيين يبعث على قلق بالغ
lebanon 24
08/05/2025 18:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:46 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:25 | 2025-05-08
10:45 | 2025-05-08
10:12 | 2025-05-08
09:46 | 2025-05-08
08:58 | 2025-05-08
08:16 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24