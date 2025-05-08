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فنون ومشاهير
توقيف راقصة شهيرة بعد عودتها من ألمانيا... ماذا وجدت الأجهزة الأمنيّة بحوزتها؟
Lebanon 24
08-05-2025
|
07:23
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صدر قرارٌ بحبس الراقصة سهر سمارة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكنت
الأجهزة الأمنية
من ضبط الراقصة فور وصولها على متن رحلة قادمة من مطار
فرانكفورت
في
ألمانيا
إلى
مطار القاهرة الدولي
.
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وأثناء تفتيش أمتعتها، عُثِرَ بحوزتها على كميات من زيت الحشيش والماريجوانا. (ارم نيوز)
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