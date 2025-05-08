توقيف راقصة شهيرة بعد عودتها من ألمانيا... ماذا وجدت الأجهزة الأمنيّة بحوزتها؟

صدر قرارٌ بحبس الراقصة سهر سمارة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت من ضبط الراقصة فور وصولها على متن رحلة قادمة من مطار في إلى .

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وأثناء تفتيش أمتعتها، عُثِرَ بحوزتها على كميات من زيت الحشيش والماريجوانا. (ارم نيوز)