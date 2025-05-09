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فنون ومشاهير
بعد مراسم عزاء زوجها.. كارول سماحة توّجه رسالة لهؤلاء (صورة)
Lebanon 24
09-05-2025
|
01:55
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شكرت الفنانة
كارول سماحة
كل من واساها وقدّم لها واجب العزاء في وفاة زوجها الدكتور والمنتج
وليد مصطفى
.
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وكتبت كارول على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، قائلة: "من قلبي بشكركن بالهالوقت الصعب.. بشكر كل حدا عزاني، حضر، اتصل، أو بعتلي كلمة طيبة، من أهلي ورفقاتي، من النجوم والإعلاميين والصحفيين، محبتكن قوتني وكنتوا سند بهالوجع الكبير، الله يخليكن ويبعد عنكن الحزن جميعًا".
وكانت كارول قد استقبلت عزاء زوجها الدكتور وليد مصطفى، في
مسجد الشرطة
بالشيخ
زايد
، يوم الاثنين الماضي، وحرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على تقديم واجب العزاء.
كما استقبلت كارول المعزين في
لبنان
أمس الخميس، بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين.
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