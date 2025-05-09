بعد مراسم عزاء زوجها.. كارول سماحة توّجه رسالة لهؤلاء (صورة)

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وكتبت كارول على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، قائلة: "من قلبي بشكركن بالهالوقت الصعب.. بشكر كل حدا عزاني، حضر، اتصل، أو بعتلي كلمة طيبة، من أهلي ورفقاتي، من النجوم والإعلاميين والصحفيين، محبتكن قوتني وكنتوا سند بهالوجع الكبير، الله يخليكن ويبعد عنكن الحزن جميعًا". شكرت الفنانة كل من واساها وقدّم لها واجب العزاء في وفاة زوجها الدكتور والمنتج .وكتبت كارول على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، قائلة: "من قلبي بشكركن بالهالوقت الصعب.. بشكر كل حدا عزاني، حضر، اتصل، أو بعتلي كلمة طيبة، من أهلي ورفقاتي، من النجوم والإعلاميين والصحفيين، محبتكن قوتني وكنتوا سند بهالوجع الكبير، الله يخليكن ويبعد عنكن الحزن جميعًا".

وكانت كارول قد استقبلت عزاء زوجها الدكتور وليد مصطفى، في بالشيخ ، يوم الاثنين الماضي، وحرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على تقديم واجب العزاء.



كما استقبلت كارول المعزين في أمس الخميس، بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين.