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فنون ومشاهير

بعد "تحت سابع أرض".. هذا ما ينتظر تيم حسن

Lebanon 24
10-05-2025 | 02:02
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يُشارك المجم السوري تيم حسن في السباق الرمضاني المُقبل 2026، بعد النجاح اللافت الذي حققه بالموسم الماضي من خلال مسلسل "تحت سابع أرض".
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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العمل الدرامي الجديد لتيم حسن سيكون بالتعاون مع المخرج السوري سامر البرقاوي والمنتج صادق الصبّاح، الرئيس التنفيذي لشركة "صبّاح إخوان". 

وسلط مسلسل تحت سابع أرض الضوء على الصعوبات في الأحياء الشعبية بدمشق، مقدماً صورة مكثفة عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد. 

وشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما السورية منهم منى واصف، كاريس بشار، تيسير إدريس، ومجد فضة، وسارة بركة، وهو من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة "الصباح إخوان".

في سياق متصل، تستعد شركة "صباح إخوان"، لمجموعة من المسلسلات الدرامية المشوقة المقرر بدء تصويرها خلال الأسابيع المُقبلة.

وقال صادق الصباح، في لقاء تلفزيوني، إنه يجري حالياً التحضير لمسلسل جديد لم يستقروا بعد على اختيار اسمه، لكنه مقتبس من رواية فريدة من نوعها، وفق قوله.(24)
 
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