بعد "تحت سابع أرض".. هذا ما ينتظر تيم حسن

Advertisement

يُشارك المجم السوري في السباق الرمضاني المُقبل 2026، بعد النجاح اللافت الذي حققه بالموسم الماضي من خلال مسلسل "تحت سابع أرض".وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العمل الدرامي الجديد لتيم حسن سيكون بالتعاون مع المخرج السوري والمنتج صادق الصبّاح، الرئيس التنفيذي لشركة "صبّاح إخوان".وسلط مسلسل تحت سابع أرض الضوء على الصعوبات في الأحياء الشعبية بدمشق، مقدماً صورة مكثفة عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد.وشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما منهم ، ، تيسير إدريس، ومجد فضة، وسارة بركة، وهو من تأليف وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة " ".في سياق متصل، تستعد شركة "صباح إخوان"، لمجموعة من المسلسلات الدرامية المشوقة المقرر بدء تصويرها خلال الأسابيع المُقبلة.وقال ، في لقاء تلفزيوني، إنه يجري حالياً التحضير لمسلسل جديد لم يستقروا بعد على اختيار اسمه، لكنه مقتبس من رواية فريدة من نوعها، وفق قوله.(24)