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تتواجد في أميركا.. مذيعة أخبار الـ MTV تضع مولودتها الثانية وهكذا أعلنت الخبر (صورة)

Lebanon 24
12-05-2025 | 04:41
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كشفت المُراسلة ومذيعة أخبار قناة الـ mtv غريسيا أنطون انها استقبلت مولودتها الثانية.
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ونشرت غريسيا صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها باقات من الورود. وعلّقت عليها بالقول "أم لطفلتين رسمياً"، مشيرة إلى تاريخ 8 أيار 2025. 
 
 
 
 
وتتواجد غريسيا حاليا في أميركا حيث وضعت طفلتها الثانية. 
 
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