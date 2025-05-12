تتواجد في أميركا.. مذيعة أخبار الـ MTV تضع مولودتها الثانية وهكذا أعلنت الخبر (صورة)

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كشفت المُراسلة ومذيعة قناة الـ انها استقبلت مولودتها الثانية.ونشرت غريسيا صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على " " ظهرت فيها باقات من الورود. وعلّقت عليها بالقول "أم لطفلتين رسمياً"، مشيرة إلى تاريخ 8 أيار 2025.