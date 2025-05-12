عادل إمام كما لم نره من قبل.. فيلم وثائقي يُنصف التاريخ

Advertisement

كشفت قناة "الوثائقية" عن البرومو الرسمي للفيلم الوثائقي "الزعيم.. حكاية عمر"، الذي يسلّط الضوء على المسيرة الفنية الحافلة للفنان ، أحد أبرز رموز الفن المصري والعربي.الفيلم يوثّق أكثر من 50 عامًا من العطاء في المسرح والسينما والتلفزيون، ويضم شهادات مؤثرة من نخبة من النجوم الذين تعاونوا مع "الزعيم"، من بينهم يسرا، لبلبة، ، ، ، ، وشريف منير، الذين عبّروا عن امتنانهم لتأثيره الفني والإنساني.ويأتي هذا العمل كتحية فنية لمسيرة استثنائية رسمت البهجة والتفكير، وخلّدت اسمه في وجدان الأجيال، بينما تؤكد الآراء على ضرورة توثيق هذا الإرث للأجيال الجديدة. (فوشيا)