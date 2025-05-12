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فنون ومشاهير

عادل إمام كما لم نره من قبل.. فيلم وثائقي يُنصف التاريخ

Lebanon 24
12-05-2025 | 14:00
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كشفت قناة "الوثائقية" عن البرومو الرسمي للفيلم الوثائقي "الزعيم.. حكاية عمر"، الذي يسلّط الضوء على المسيرة الفنية الحافلة للفنان عادل إمام، أحد أبرز رموز الفن المصري والعربي.
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الفيلم يوثّق أكثر من 50 عامًا من العطاء في المسرح والسينما والتلفزيون، ويضم شهادات مؤثرة من نخبة من النجوم الذين تعاونوا مع "الزعيم"، من بينهم يسرا، لبلبة، خالد الصاوي، إسعاد يونس، إلهام شاهين، شيرين، وشريف منير، الذين عبّروا عن امتنانهم لتأثيره الفني والإنساني.

ويأتي هذا العمل كتحية فنية لمسيرة استثنائية رسمت البهجة والتفكير، وخلّدت اسمه في وجدان الأجيال، بينما تؤكد الآراء على ضرورة توثيق هذا الإرث للأجيال الجديدة. (فوشيا)
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