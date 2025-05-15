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فنون ومشاهير
خضع لعملية جراحية.. نجم مسلسل "اش اش" تعرّض لأزمة صحية
Lebanon 24
15-05-2025
|
01:24
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أعلن الفنان المصري
ماجد المصري
عن سعادته الكبيرة بتكريمه من جامعة بني
سويف
، إحدى الجامعات
المصرية
، معتبرًا أن هذه اللفتة تحمل قيمة خاصة في ظل
الظروف الصحية
التي يمر بها أخيرًا.
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وكشف المصري انه خضع لعملية جراحية أخيرًا، لكنه أصر على الحضور احترامًا للطلاب وجمهوره بالجامعة، وعبّر عن ذلك خلال كلمته بالقول: "استقبالكم هزني جدًا، لأنكم مش مجبورين تعملوا كده.. ولما عرفت إن الطلبة مصممين على وجودي، ماقدرتش أتأخر. رغم إني لسه عامل عملية، لكن محبتكم خلتني أجي بنفسي."
ولم يخلُ الموقف من الدعابة، إذ قال ممازحًا: وممكن تحولولي فلوس على إنستا باي عادي.
ويستعد المصري لتصوير فيلم جديد بعنوان "
السلم والثعبان
"، ويشاركه البطولة
عمرو يوسف
وأسماء جلال.
كما يشارك في بطولة فيلم "
الست
لما"، أمام النجمة يسرا، وهو عمل اجتماعي من تأليف كيرو أيمن، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي يناقش قضايا واقعية.
يُذكر أن المصري شارك أخيرًا في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "إش إش"، الذي تصدّر التريند وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا. (فوشيا)
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