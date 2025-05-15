خضع لعملية جراحية.. نجم مسلسل "اش اش" تعرّض لأزمة صحية

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أعلن الفنان المصري عن سعادته الكبيرة بتكريمه من جامعة بني ، إحدى الجامعات ، معتبرًا أن هذه اللفتة تحمل قيمة خاصة في ظل التي يمر بها أخيرًا.وكشف المصري انه خضع لعملية جراحية أخيرًا، لكنه أصر على الحضور احترامًا للطلاب وجمهوره بالجامعة، وعبّر عن ذلك خلال كلمته بالقول: "استقبالكم هزني جدًا، لأنكم مش مجبورين تعملوا كده.. ولما عرفت إن الطلبة مصممين على وجودي، ماقدرتش أتأخر. رغم إني لسه عامل عملية، لكن محبتكم خلتني أجي بنفسي."ولم يخلُ الموقف من الدعابة، إذ قال ممازحًا: وممكن تحولولي فلوس على إنستا باي عادي.ويستعد المصري لتصوير فيلم جديد بعنوان " "، ويشاركه البطولة وأسماء جلال.كما يشارك في بطولة فيلم " لما"، أمام النجمة يسرا، وهو عمل اجتماعي من تأليف كيرو أيمن، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي يناقش قضايا واقعية.يُذكر أن المصري شارك أخيرًا في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "إش إش"، الذي تصدّر التريند وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا. (فوشيا)