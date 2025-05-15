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فنون ومشاهير

بعدما وصفها بـ "فتاة ليل".. صفاء سلطان تدعي على فارس إسكندر وتُطالبه بمليون دولار! (صور)

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:34
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تقدمت الفنانة الأردنية صفاء سلطان ببلاغ ضد الشاعر فارس إسكندر، تتهمه فيه بالطعن بشرفها والتحريض والتهديد بقتلها، مطالبةً إياه بتعويض مادي يبلغ مليون دولار أميركي.
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ونشرت الممثلة المقيمة في سوريا، صور أوراق الدعوى التي تقدمت بها إلى القضاء اللبناني، معلقةً بقولها: "انتهى زمن السكوت عن الحق، لأنه عندما سكت اهل الحق عن الباطل توهّم اهل الباطل انهم على حق".

وأضافت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "تقدمت بتاريخ اليوم الواقع فيه 15/5/2025 بواسطة وكيلي القانوني المحامي محمد جواد الشيخ بشكوى جزائية ضد من تطاول واعتدى وافترى زورا على كرامتي وشرفي وسمعتي واتهمني باتهامات باطلة جملة وتفصيلاً والقضاء هو الفيصل بيننا...".
 
 
 
 
 
 
 
وكان اسكندر وصف صفاء سلطان واسمها الحقيقي صفاء الجوابرة، بأنها "جارية المخلوعين" و"فتاة ليل".

يُذكر أن بداية الأزمة عندما رفض فارس إسكندر في إحدى مقابلاته التلفزيونية تشبيه والدته وأخواته بفنانات الوسط، مستخدما تعبير: "عيب علينا"، مع الإشارة لفكرة الانحطاط الأخلاقي وانعدام العفة والشرف في الوسط الفني، بحسب تعبيره.

واتهم الفنانات بإقامة العلاقات وتلبية الرغبات للعديد من رجال الأعمال في بداية مشوارهن الفني، مؤكداً أن أي فنانة لن تستطيع الوصول للشهرة والأضواء من دون تقديم تنازلات.

واستنكرت سلطان تصريحات اسكندر قائلة: "لا أحترمه، وأنا أصلاً مستغربة كيف حبيبة قلبي رابعة كيف سمحت له يكمل كلامه، يعني ما بتمشي لا زوجها ولا أبوها، يعني إذا هو مشي معنا بيمشي الحال؟".

وأضافت: "عيب عليه، عيب نحن بنات عالم وناس لما نكون فنانات وممثلات، شلون يعني ما بتمشي أمورنا إلا إذا، عيب، عم يحكي بعرضنا بهل سهولة، وبدك نقول له وجهة نظرك، لأ، هيدي مش وجهة نظر هيدي قلة أدب".

وردّ اسكندر مرة أخرى: "أكتر حدا زعجوا كلامي، هو أكتر حدا قدم تنازلات بـ الوسط الفني، والأخت الفاضلة قدمت تنازلات كتير وما وصلت لمحل، أصلاً مش معروف هي شو فنانة أو مطربة، مذيعة ولا ممثلة، فعادي تكون ردة فعلها هيك لأن قدمت تنازلات وما وصلت لأي محل".

وبين إسكندر أن سبب وجود صفاء سلطان في الساحة الفنية، يعود لعلاقتها الخاصة مع نجم "كبير" وفق ما وصفه، ما جعلها تقدم بعض الأدوار، معلقاً: "جيتي تعملي فيا شريفة مكة، لولا مصاحبة فنان كبير ما حدا بيطلبك لأي عمل".(لها)
 
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