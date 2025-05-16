بعد انتشار أخبار عن "تدهور صحته"... صور لجورج وسوف تحسم الحقيقة شاهدوها

بعد تداول شائعات عن تدهور صحة الفنان ووفاته، نشرت مُقدّمة البرامج وزوجها الدكتور صوراً عبر " "، وهما برفقة " " في مناسبة خاصة.

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وحرص صعب وأنابيلا على الإشارة إلى أنّ الصور التقطت مع ليل أمس، للتأكيد أنّ كلّ الشائعات والأخبار المتداولة عن وضعه الصحيّ غير صحيحة.

وقال نادر: "على العشاء الليلة مع السلطان"، بينما قالت أنابيلا: "العشاء الليلة مع وسوف". (رصد 24)