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فنون ومشاهير

بعد انتشار أخبار عن "تدهور صحته"... صور لجورج وسوف تحسم الحقيقة شاهدوها

Lebanon 24
16-05-2025 | 07:18
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بعد تداول شائعات عن تدهور صحة الفنان جورج وسوف ووفاته، نشرت مُقدّمة البرامج أنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب صوراً عبر "انستغرام"، وهما برفقة "سلطان الطرب" في مناسبة خاصة.
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وحرص صعب وأنابيلا على الإشارة إلى أنّ الصور التقطت مع وسوف ليل أمس، للتأكيد أنّ كلّ الشائعات والأخبار المتداولة عن وضعه الصحيّ غير صحيحة.
 
 
وقال نادر: "على العشاء الليلة مع السلطان"، بينما قالت أنابيلا: "العشاء الليلة مع جورج وسوف". (رصد لبنان 24)
  
 
 
 
 
 
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