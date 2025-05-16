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فنون ومشاهير
بعد انتشار أخبار عن "تدهور صحته"... صور لجورج وسوف تحسم الحقيقة شاهدوها
Lebanon 24
16-05-2025
|
07:18
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بعد تداول شائعات عن تدهور صحة الفنان
جورج وسوف
ووفاته، نشرت مُقدّمة البرامج
أنابيلا هلال
وزوجها الدكتور
نادر صعب
صوراً عبر "
انستغرام
"، وهما برفقة "
سلطان الطرب
" في مناسبة خاصة.
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وحرص صعب وأنابيلا على الإشارة إلى أنّ الصور التقطت مع
وسوف
ليل أمس، للتأكيد أنّ كلّ الشائعات والأخبار المتداولة عن وضعه الصحيّ غير صحيحة.
وقال نادر: "على العشاء الليلة مع السلطان"، بينما قالت أنابيلا: "العشاء الليلة مع
جورج
وسوف". (رصد
لبنان
24)
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