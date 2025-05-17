"لا تنخدعوا".. فضل شاكر يحذّر جمهوره فما القصة؟

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وجّه الفنان رسالة تنبيه واضحة إلى جمهوره، محذّرًا من الانسياق وراء معلومات مغلوطة يتم تداولها على بعض الصفحات والحسابات المجهولة التي تروّج لإعلانات كاذبة عن إحياءه حفلات غنائية.وكتب شاكر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جمهوري ، يُرجى الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والحسابات الوهمية التي تروّج لإعلانات مضللة عن حفلات لا أساس لها من الصحة."وأكد أن الجهة الوحيدة المخوّلة بنشر أي إعلان رسمي عن نشاطاته الفنية هي حساباته الرسمية فقط، قائلاً: "نود التأكيد أن الإعلان عن أي حفل سيكون فقط من خلال حساباتي الرسمية."ويأتي هذا التوضيح بعد تداول منشورات على خلال الأيام الماضية تزعم مشاركة شاكر في حفلات خاصة في خلال عطلة ، ما أثار حماسة واسعة بين جمهوره قبل أن يُكذب الفنان هذه المعلومات جملةً وتفصيلًا. (فوشيا)