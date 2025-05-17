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فنون ومشاهير

"لا تنخدعوا".. فضل شاكر يحذّر جمهوره فما القصة؟

Lebanon 24
17-05-2025 | 16:35
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وجّه الفنان فضل شاكر رسالة تنبيه واضحة إلى جمهوره، محذّرًا من الانسياق وراء معلومات مغلوطة يتم تداولها على بعض الصفحات والحسابات المجهولة التي تروّج لإعلانات كاذبة عن إحياءه حفلات غنائية.
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وكتب شاكر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جمهوري العزيز، يُرجى الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والحسابات الوهمية التي تروّج لإعلانات مضللة عن حفلات لا أساس لها من الصحة."

وأكد أن الجهة الوحيدة المخوّلة بنشر أي إعلان رسمي عن نشاطاته الفنية هي حساباته الرسمية فقط، قائلاً: "نود التأكيد أن الإعلان عن أي حفل سيكون فقط من خلال حساباتي الرسمية."

ويأتي هذا التوضيح بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تزعم مشاركة شاكر في حفلات خاصة في الكويت خلال عطلة عيد الأضحى، ما أثار حماسة واسعة بين جمهوره قبل أن يُكذب الفنان هذه المعلومات جملةً وتفصيلًا. (فوشيا)
 
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