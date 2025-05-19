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فنون ومشاهير

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كارين رزق الله بملابس البحر تستمتع بوقتها مُفتتحة فصل الصيف (صور)

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:19
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نشرت الممثلة كارين رزق الله صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت كارين بالمايوه وهي تستمتع بوقتها جالسة بالقرب من حوض السباحة في أحد المنتجعات السياحية، وذلك مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان كارين من بين الممثلات اللبنانيات الغائبات منذ سنوات عن الأعمال الدرامية واللواتي اشتاق الجمهور لأعمالهن.

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