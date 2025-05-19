مع ارتفاع درجات الحرارة.. كارين رزق الله بملابس البحر تستمتع بوقتها مُفتتحة فصل الصيف (صور)

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وأطلت كارين بالمايوه وهي تستمتع بوقتها جالسة بالقرب من حوض السباحة في أحد المنتجعات السياحية، وذلك مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. نشرت الممثلة صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت كارين بالمايوه وهي تستمتع بوقتها جالسة بالقرب من حوض السباحة في أحد المنتجعات السياحية، وذلك مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

يُذكر ان كارين من بين الممثلات اللبنانيات الغائبات منذ سنوات عن الأعمال الدرامية واللواتي اشتاق الجمهور لأعمالهن.