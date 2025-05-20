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فنون ومشاهير

خبر حزين.. وفاة بطلة مسلسل "باب الحارة" وهكذا تم نعيها (صورة)

Lebanon 24
20-05-2025 | 00:59
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عن عمر ناهز 82 عامًا، توفيت الممثلة السورية فدوى محسن، بحسب ما أعلنته نقابة الفنانين السوريين، عبر صفحتها في فيسبوك.
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وُلدت فدوى محسن في مدينة دير الزور في 20 تشرين الأول عام 1938، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة في الدراما السورية والعربية.
 
 
 
وبدأت فدوى محسن مشوارها الفني في عام 1992 من خلال  مسلسل "طرابيش"، ليكون بداية انطلاقتها الفنية التي شهدت تألقًا كبيرًا في التلفزيون والمسرح والسينما. 

ومن أبرز أعمالها مسلسل "باب الحارة" الذي شاركت فيه بأكثر من جزء، إذ جسدت شخصية "أم إبراهيم"، كما شاركت في مسلسل "ما ملكت أيمانكم" ومسلسل "قلوب صغيرة" ومسلسل "أبناء القهر" الذي عُرض في 2009.

أما في السينما، فتركت فدوى محسن بصمة عبر أدوار مميزة في عدة أفلام، منها "أمينة" الذي تم عرضه في عام 2018، و"رد القضاء سجن حلب" في 2016، كما قدمت العديد من الأعمال المسرحية المميزة مثل "الملك لير" و"الزير سالم" في السبعينات والثمانينات.

واشتهرت فدوى محسن بقدرتها الفائقة على تجسيد الأدوار الدرامية والكوميدية والتاريخية، كما تميزت بتنوع لهجاتها في الأعمال المختلفة التي قدمتها. 

وكانت لفدوى أيضًا بصمة في الدراما السورية المعاصرة من خلال مشاركتها في مسلسل "صرخة روح" عام 2013.  (إرم نيوز)
 
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