Advertisement

فنون ومشاهير

في البترون.. ممثلة لبنانية شهيرة تخطف الأنظار بروب الاستحمام

Lebanon 24
21-05-2025 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1363865-638834446110186144.jpg
Doc-P-1363865-638834446110186144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الممثلة سينتيا صموئيل عبر خاصية "الستوري" على تطبيق إنستغرام مقطع فيديو لها وهي ترتدي روب الاستحمام، مستمتعة بوقتها في مدينة البترون.
Advertisement
وقد أوضحت أنها تسترخي في فندق Seasalt Batroun، معبّرة عن سعادتها بالأجواء الهادئة والجميلة بعيداً عن الضجيج والصخب.
مواضيع ذات صلة
إعلامية شهيرة تخطف الأنظار بلوك جديد في أحدث ظهور (صور)
lebanon 24
21/05/2025 19:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أحلام تخطف الانظار بفستان ذهبي وبتوقيع لبناني
lebanon 24
21/05/2025 19:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة ومجوهرات فاخرة تشعل مواقع التواصل
lebanon 24
21/05/2025 19:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
باللون الأسود.. درة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
lebanon 24
21/05/2025 19:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:55 | 2025-05-21
09:48 | 2025-05-21
09:21 | 2025-05-21
08:45 | 2025-05-21
07:25 | 2025-05-21
06:12 | 2025-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24