في البترون.. ممثلة لبنانية شهيرة تخطف الأنظار بروب الاستحمام

سينتيا صموئيل

Advertisement

نشرت الممثلةعبر خاصية "الستوري" على تطبيق إنستغرام مقطع فيديو لها وهي ترتدي روب الاستحمام، مستمتعة بوقتها في مدينة .وقد أوضحت أنها تسترخي في فندق Seasalt Batroun، معبّرة عن سعادتها بالأجواء الهادئة والجميلة بعيداً عن الضجيج والصخب.