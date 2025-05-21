بعد توقيفه داخل فندق... إخلاء سبيل فنان مشهور وهذا المبلغ الكبير الذي دفعه للخروج من السجن

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أخلى قاض في اليوم الأربعاء، سبيل المغني الأميركي ، الذي يُحاكَم في بتهمة الاعتداء والضرب في ملهى ليلي، وذلك بكفالة قدرها خمسة ملايين جنيه إسترليني أيّ 6.7 ملايين دولار.وسيتمكن النجم البالغ من العمر 36 عاماً، وهو حبيب ريهانا سابقاً، من إحياء الحفلات المقررة كجزء من جولته الدولية التي من المقرر أن تبدأ في 8 حزيران في أمستردام وتشمل مواعيد عدة في بريطانيا، حسب حكم القاضي في محكمة ساوثوورك الجنائي.وبعد اتهامه بالضلوع في ممارسات عنيفة في الماضي، ألقي القبض على الخميس الماضي في فندق في ، ثم وُجهت إليه تهمة الاشتباه في ارتكابه اعتداء في نادٍ ليلي بحي راقٍ في لندن في 19 شباط 2023. (العربية)