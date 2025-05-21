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فنون ومشاهير
بعد توقيفه داخل فندق... إخلاء سبيل فنان مشهور وهذا المبلغ الكبير الذي دفعه للخروج من السجن
Lebanon 24
21-05-2025
|
10:55
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أخلى قاض في
لندن
اليوم الأربعاء، سبيل المغني الأميركي
كريس براون
، الذي يُحاكَم في
بريطانيا
بتهمة الاعتداء والضرب في ملهى ليلي، وذلك بكفالة قدرها خمسة ملايين جنيه إسترليني أيّ 6.7 ملايين دولار.
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وسيتمكن النجم البالغ من العمر 36 عاماً، وهو حبيب
المغنية
ريهانا سابقاً، من إحياء الحفلات المقررة كجزء من جولته الدولية التي من المقرر أن تبدأ في 8 حزيران في أمستردام وتشمل مواعيد عدة في بريطانيا، حسب حكم القاضي في محكمة ساوثوورك الجنائي.
وبعد اتهامه بالضلوع في ممارسات عنيفة في الماضي، ألقي القبض على
براون
الخميس الماضي في فندق في
مانشستر
، ثم وُجهت إليه تهمة الاشتباه في ارتكابه اعتداء في نادٍ ليلي بحي راقٍ في لندن في 19 شباط 2023. (العربية)
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