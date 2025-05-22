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فنون ومشاهير

بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)

Lebanon 24
22-05-2025 | 03:43
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نشرت السيدة انجيلا بشارة صورة لدعوى قضائية مرفوعة ضدها استلمتها من طليقها الفنان وائل كفوري.
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وعلقت بشارة على الدعوى قائلة: "انتوا ما بتتعبو".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت في الأيام الماضية بخبر زواج كفوري للمرة الثانية من حبيبته شانا عبود وانهما ينتظران طفلهما الأول .
 
وذكرت مؤخرا صفحة "العراب" على تطبيق انستغرام ان كفوري تزوج من شانا منذ أكثر من عام ونصف بعيدا من الإعلام وهي حامل بفتاة.

ولا تزال شانا تعمل في أحد المصارف ولم تترك منصبها، وأشارت الصفحة إلى ان علاقتها بابنتي كفوري من انجيلا بشارة مميزة جداً. 
 
وكانت بشارة قد احتفلت قبل أسبوع بالمناولة الأولى لابنتها "ميلانا" وذلك بغياب والدها الفنان وائل كفوري. 
 
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