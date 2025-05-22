بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)

نشرت السيدة صورة لدعوى قضائية مرفوعة ضدها استلمتها من طليقها الفنان .

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وعلقت بشارة على الدعوى قائلة: "انتوا ما بتتعبو".



وكانت ضجت في الأيام الماضية بخبر زواج للمرة الثانية من حبيبته وانهما ينتظران طفلهما الأول .





ولا تزال شانا تعمل في أحد المصارف ولم تترك منصبها، وأشارت الصفحة إلى ان علاقتها بابنتي كفوري من انجيلا بشارة مميزة جداً.

وذكرت مؤخرا صفحة "العراب" على تطبيق ان كفوري تزوج من شانا منذ أكثر من عام ونصف بعيدا من الإعلام وهي حامل بفتاة.ولا تزال شانا تعمل في أحد المصارف ولم تترك منصبها، وأشارت الصفحة إلى ان علاقتها بابنتي كفوري من انجيلا بشارة مميزة جداً.

وكانت بشارة قد احتفلت قبل أسبوع بالمناولة الأولى لابنتها "ميلانا" وذلك بغياب والدها الفنان وائل كفوري.