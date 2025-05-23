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فنون ومشاهير

صورة من أمام الأهرامات.. كلمات مؤثرة من كارول سماحة لإبنتها

Lebanon 24
23-05-2025 | 15:52
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نشرت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة لها مع ابنتها تالا أمام الأهرامات في مصر.
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وفي تعليق لها، قال سماحة: "الدني حلوة..بس بلحظة ممكن تغدرنا ونخسر  أغلى الناس..وفجأة بحس حالو الإنسان غريب والمكان اللي بيعيش في فاضي ومهجور…الوطن مش قطعة أرض وتراب وحجر… الوطن هو الإنسان اللي منحبو.. انتي يا تالا يا حبيبة قلبي، انتي الحب اللي زرعناه أنا وبيك بهالأرض..إنت النفس اللي رح يخليني كمّل هالطريق معك..وروح بيك عايش فينا.. إيدي بإيدك وأختك حدك رح نكتب قصتنا ونحقق الأحلام اللي رسمناه سوا، أنا وبيك... بوعدك يا عمري، كون إلك الأمان والسند والحضن الدافي لآخر لحظة من عمري".
 
 
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