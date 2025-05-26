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فنون ومشاهير

"عادت إلى منزلها لتكون مع ربها"... آنا تُوفيت بعد معركة مع السرطان

Lebanon 24
26-05-2025 | 06:53
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رحلت نجمة "تيك توك" الشابة آنا غريس فيلان، عن عمر ناهز 19 عامًا، بعد معركة شجاعة استمرت قرابة عام مع سرطان الدماغ في مرحلته الرابعة.
وأعلنت والدتها نادين فيلان خبر الوفاة عبر منشور مؤثر قالت فيه إن ابنتها "عادت إلى منزلها لتكون مع ربها"، معربة عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته العائلة من متابعين وآلاف من المصلين حول العالم. (ارم نيوز)
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