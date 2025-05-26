"عادت إلى منزلها لتكون مع ربها"... آنا تُوفيت بعد معركة مع السرطان

رحلت نجمة "تيك توك" الشابة آنا غريس فيلان، عن عمر ناهز 19 عامًا، بعد معركة شجاعة استمرت قرابة عام مع سرطان الدماغ في مرحلته الرابعة.

وأعلنت والدتها نادين فيلان خبر الوفاة عبر منشور مؤثر قالت فيه إن ابنتها "عادت إلى منزلها لتكون مع ربها"، معربة عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته العائلة من متابعين وآلاف من المصلين حول العالم. (ارم نيوز)