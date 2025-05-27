Advertisement

فنون ومشاهير

عن 77 عامًا.. فنان في ذمة الله

Lebanon 24
27-05-2025 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1366779-638839873887496381.png
Doc-P-1366779-638839873887496381.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي عازف الغيتار والمغني الأميركي ريك ديرينغر، الذي لمع نجمه في سن السابعة عشرة مع أغنية Hang on Sloopy، عن عمر يناهز 77 عامًا، في أورموند بيتش بولاية فلوريدا، وفق ما أعلنه مقدم رعايته توني ويلسون عبر فيسبوك.
Advertisement

امتدت مسيرة ديرينغر لعدة عقود، تخللتها محطات موسيقية بارزة، من بزوغ نجم فرقة The McCoys التي أسسها مع شقيقه، إلى مسيرته المنفردة التي رسّخها بأغنية Rock and Roll, Hoochie Koo، والتي أعادها إلى الأضواء مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع.

كما عرف ديرينغر كموسيقي جلسات بارز، شارك بعزف الغيتار في أعمال بوني تايلر (Total Eclipse of the Heart) وفرقة Air Supply (Making Love Out of Nothing at All)، وكان له حضور على ألبومات لـ Steely Dan، تود روندغرين، كيس، وباربرا سترايساند.

حصل ديرينغر على جائزة غرامي لإنتاجه الألبوم الأول للفنان الساخر "Weird Al" Yankovic، وبرز في الوسط الفني كمنتج مبدع. في عام 1985، دخل عالم المصارعة الترفيهية من بوابة الإنتاج، حيث أشرف على The Wrestling Album الخاص باتحاد WWF، وشارك في تأليف أغنية Hulk Hogan الشهيرة Real American، التي أصبحت نشيدًا للجيل الذهبي من المصارعين.

وكان له دور بارز أيضًا في التعاون مع المغنية سيندي لوبر خلال جولاتها العالمية، وعزف على ثلاثة من ألبوماتها، من بينها الألبوم الذي حمل الأغنية الشهيرة True Colors.

اشتهر ديرينغر بألبومه الأبرز All American Boy عام 1973، الذي ضمّ مقطوعات كلاسيكية مثل Joy Ride و Time Warp. كما كان عضوًا في فرقة Ringo Starr and His All-Starr Band، ما يؤكد مكانته في مصاف كبار موسيقيي الروك الكلاسيكي. (RTE)

 
مواضيع ذات صلة
عن 54 عامًا.. ممثل في ذمة الله
lebanon 24
28/05/2025 03:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ساءت حالته الصحية.. فنان عربي في ذمة الله
lebanon 24
28/05/2025 03:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عن عمر 77 عاما.. وفاة لويس غالفان بطل مونديال 1978
lebanon 24
28/05/2025 03:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
والد مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء في ذمة الله
lebanon 24
28/05/2025 03:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:48 | 2025-05-27
14:51 | 2025-05-27
13:39 | 2025-05-27
11:55 | 2025-05-27
10:16 | 2025-05-27
08:44 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24