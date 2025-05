عن 77 عامًا.. فنان في ذمة الله

Advertisement

توفي عازف الغيتار والمغني الأميركي ريك ديرينغر، الذي لمع نجمه في سن السابعة عشرة مع أغنية Hang on Sloopy، عن عمر يناهز 77 عامًا، في بولاية ، وفق ما أعلنه مقدم رعايته ويلسون عبر .امتدت مسيرة ديرينغر لعدة عقود، تخللتها محطات موسيقية بارزة، من بزوغ نجم فرقة The McCoys التي أسسها مع شقيقه، إلى مسيرته المنفردة التي رسّخها بأغنية Rock and Roll, Hoochie Koo، والتي أعادها إلى الأضواء مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع.كما عرف ديرينغر كموسيقي جلسات بارز، شارك بعزف الغيتار في أعمال (Total Eclipse of the Heart) وفرقة Air Supply (Making Love Out of Nothing at All)، وكان له حضور على ألبومات لـ Steely Dan، تود روندغرين، كيس، وباربرا سترايساند.حصل ديرينغر على لإنتاجه الألبوم الأول للفنان الساخر "Weird Al" Yankovic، وبرز في الوسط الفني كمنتج مبدع. في عام 1985، دخل عالم المصارعة الترفيهية من بوابة الإنتاج، حيث The Wrestling Album الخاص باتحاد WWF، وشارك في تأليف أغنية Hulk Hogan الشهيرة Real American، التي أصبحت نشيدًا للجيل الذهبي من المصارعين.وكان له دور بارز أيضًا في التعاون مع سيندي لوبر خلال جولاتها العالمية، وعزف على ثلاثة من ألبوماتها، من بينها الألبوم الذي حمل الأغنية الشهيرة True Colors.اشتهر ديرينغر بألبومه الأبرز All American Boy عام 1973، الذي ضمّ مقطوعات كلاسيكية مثل Joy Ride و Time Warp. كما كان عضوًا في فرقة Ringo Starr and His All-Starr Band، ما يؤكد مكانته في مصاف كبار موسيقيي الروك الكلاسيكي. (RTE)