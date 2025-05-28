لقطات "غير أخلاقية" لجنيفر لوبيز.. ما فعلته على المسرح أثار عاصفة من الانتقادات ضدها (صور)

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وذكرت صحيفة " ميل" أن "جنيفر لوبيز تركت معجبيها وسط حالة من الاشمئزاز بعدما تركت إحدى العارضات تقبّلها خلال أدائها الافتتاحي في حفل توزيع جوائز الموسيقى لعام 2025 في لاس مساء الاثنين الماضي". انتقادات واسعة تعرضت لها والممثلة العالمية بعد عرض فني ضمن حفل " الأميركية"، بسبب لقطة صادمة.وذكرت صحيفة " ميل" أن "جنيفر لوبيز تركت معجبيها وسط حالة من الاشمئزاز بعدما تركت إحدى العارضات تقبّلها خلال أدائها الافتتاحي في حفل توزيع جوائز الموسيقى لعام 2025 في لاس مساء الاثنين الماضي".

وقال مصدر للصحيفة إن "جي لو كانت تحاول العودة بقوة عبر الترويج القوي لحفلها وخلق أصداء قوية، واتبعت توجيهات العلاقات العامة، وفعلت بالضبط ما قيل لها أن تفعله من أجل عودتها بعد انفصالها عن ".



وأضاف المصدر: "لقد واجهت الكثير من الشكوك، لكنها كانت شجاعة. لم تسمح للتعليقات السلبية بأن تُحبطها. بل واصلت حياتها وعادت بقوة"، بحسب تعبيره.



وتقول "ديلي ميل" إنها "بعد وصلة غناء "صدمت" جينيفر لوبيز المشاهدين عندما قبَّلت الراقصين والراقصات على خشبة المسرح، حيث وصف البعض ذلك بأنه محاولة "يائسة" لإثارة غيرة زوجها السابق آفليك بعد حل زواجهما الذي استمر عامين بشكل نهائي قبل 4 أشهر".

وكشفت جينيفر لوبيز، مؤخرًا، عن خططها لقضاء أول صيف "حر وسعيد" لها بعد تقديم طلب الطلاق من الممثل بين أفليك في آب 2024، وفق الصحيفة.(إرم نيوز)