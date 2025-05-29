هل أصيبت إليسا بالسرطان للمرة الثانية؟

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انتشرت مؤخرا تُفيد بأن الفنانة إليسا قد أُصيبت بسرطان الثدي للمرة الثانية، مع الإشارة إلى أن مصدر هذه الأنباء هو "أشخاص مقرّبون منها".لكن وفق معلومات تلفزيون "وان" فان هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمتّ إلى الواقع بأي صلة.وأشارت "وان" إلى أنه من اللافت والمستغرَب أن يتم الترويج لإشاعة من هذا النوع، تمسّ بصحة إنسان، في حين أن الشائعات غالبًا ما تتناول أمورًا شخصية كعلاقات عاطفية أو زواج وطلاق.وقد أطلقت هذه الشائعات بعد حضور إليسا مسرحية الفنانة في حيث بدت بوجه ويدين منفتختين ما أثار قلق جمهورها عن صحتها.