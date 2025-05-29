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فنون ومشاهير

هل أصيبت إليسا بالسرطان للمرة الثانية؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:01
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انتشرت أخبار مؤخرا تُفيد بأن الفنانة إليسا قد أُصيبت بسرطان الثدي للمرة الثانية، مع الإشارة إلى أن مصدر هذه الأنباء هو "أشخاص مقرّبون منها".
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لكن وفق معلومات تلفزيون "وان" فان هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمتّ إلى الواقع بأي صلة.

وأشارت "وان" إلى أنه من اللافت والمستغرَب أن يتم الترويج لإشاعة من هذا النوع، تمسّ بصحة إنسان، في حين أن الشائعات غالبًا ما تتناول أمورًا شخصية كعلاقات عاطفية أو زواج وطلاق. 

وقد أطلقت هذه الشائعات بعد حضور إليسا مسرحية الفنانة كارول سماحة في كازينو لبنان حيث بدت بوجه ويدين منفتختين ما أثار قلق جمهورها عن صحتها. 
 
ولاحقا نَفى المكتب الإعلامي لـ إليسا هذه الأخبار عبر ET بالعربي، مؤكدًا أنها بصحة جيدة وتقضي وقتًا ممتعًا مع أصدقائها في ميلانو.
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