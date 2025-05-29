بدأت علاجا نفسياً بسببه.. ممثلة تُقاضي نجما عالميا بسبب ما فعله معها خلال التصوير (صور)

في خبر مفاجئ، يُقاضى النجم الأميركي من قِبل مُؤدية مشاهد خطرة بتهمة التحرش الجنسي والتمييز والانتقام بسبب مشهد اغتصاب في الجزء الثاني من سلسلته الأنثولوجية "هورايزون: ملحمة أميركية"... مشهد تدّعي أنه مرتجل.

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ورفعت ديفين لابيلا الدعوى القضائية يوم الثلثاء الماضي ضد كوستنر وشركات إنتاج الفيلم بعدما قالت إنها كانت "ضحية مشهد اغتصاب عنيف مرتجل وغير مُجدول" أخرجه كوستنر في 2 أيار 2023، وفقًا لوثائق قانونية حصل عليها موقع TMZ.



وقالت لابيلا، التي تشمل أعمالها الأخرى " " و"قصة رعب أميركية"، إنها لم تواجه أي مشاكل في موقع التصوير سابقًا، بل إنها صوّرت مشهد اعتداء جنسي مُخططًا له ومُدرّبًا عليه في 1 أيار... ولهذا السبب صُدمت عندما دخلت موقع التصوير في اليوم التالي عندما علمت أنها ستُصوّر مشهدًا صريحًا آخر.



وأشارت الممثلة إلى أنه لم يكن هناك منسق علاقات حميمية مُلزم تعاقديًا في موقع التصوير يوم 2 أيار، وأن كوستنر كان "متدخلًا" للغاية وكان "إما مشاركًا أو على دراية كاملة بكل ما يجري".



وزعمت أن كوستنر أصدر تعليمات للممثل روجر إيفنز خلال المشهد غير المُدرّب عليه، وكتبت: "رفع السيد إيفنز التنورة بعنف كما لو كان يحاول رغماً عنها" بينما "استخدم جسده وذراعيه لتثبيتها بالقوة"، وفقًا لأوامر كوستنر.

وجاء في الدعوى أن لابيلا بدأت في حزيران 2023 "علاجًا نفسيًا لمعالجة الأعراض الناجمة عن تجربتها المؤلمة في موقع تصوير فيلم "هورايزون 2"، بما في ذلك ذكريات مؤلمة لا تُنسى عن الحدث الصادم، واضطرابات النوم، ومخاوف من العلاقات الحميمة، والقلق، وغيرها". كما ذكرت الدعوى إنها شعرت بأنها "غير مرغوب فيها" و"عديمة القيمة" بعد المشهد.



علاوة على ذلك، زعمت لابيلا أنها تعرضت للانتقام بعدما أبلغت عن تجربتها لعدة أشخاص، بمن فيهم منسقة العلاقات الحميمة ومشرفو مشاهدها الخطرة، مضيفةً أنها "أُدرجت على ومنعت من العمل لاحقًا في مسلسل "هورايزون" وزملاؤها في الإنتاج الذين أُبلغوا بشكواها".



واتهمت الدعوى كوستنر وشركات الإنتاج المرتبطة به بالتصرف "بسوء نية، واحتيال، وقمع، وتجاهل متهور" لحقوقها... ولذلك تسعى إلى "تعويضات عامة وتعويضات بمبالغ تُثبت في المحاكمة".



وقال محامي كوستنر، مارتي سينجر، لموقع TMZ إن الدعوى "لا أساس لها على الإطلاق" وزعم أن لابيلا "تُتهم باستمرار أشخاصًا في صناعة الترفيه".



وأكّد أيضًا إن كوستنر "يحرص دائمًا على راحة الجميع أثناء العمل في أفلامه، ويولي السلامة في موقع التصوير أهمية بالغة".(لها)