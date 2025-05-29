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فنون ومشاهير

بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات

Lebanon 24
29-05-2025 | 14:35
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تطل الإعلامية منى صليبا على المشاهدين الأحد المقبل في الأول من حزيران ، وبالتحديد عبر شاشة ال mtv ومن الأستديو الذي ودعت المشاهدين منه قبل ثلاث سنوات عند إنتقالها الى قناة الحرة
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صليباً تعود الى المؤسسة الأحب على قلبها، والعمل الإعلامي الإخباري المتنوع وبالتحديد قراءة نشرات الأخبار وشؤون إعلامية أخرى سوف تظهر تباعاً .

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