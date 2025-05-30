بعد أيّام من زواجها... هكذا تقضي ستيفاني عطالله شهر العسل مع زوجها (صور)

بعد أيّام من زواجها، نشرت الممثلة فيديو عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، أعلنت فيه أنّها تقضي وزوجها زاف في النادي الرياضيّ.

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وفي الفيديو، ظهرت ستيفاتي وزاف وهما يُمارسان التمارين الرياضيّة، وقالت "لكل يلي عم يسأل وين شهر العسر".



