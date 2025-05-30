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فنون ومشاهير

بعد أيّام من زواجها... هكذا تقضي ستيفاني عطالله شهر العسل مع زوجها (صور)

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:56
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بعد أيّام من زواجها، نشرت الممثلة ستيفاني عطالله فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أعلنت فيه أنّها تقضي وزوجها زاف شهر العسل في النادي الرياضيّ.
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وفي الفيديو، ظهرت ستيفاتي وزاف وهما يُمارسان التمارين الرياضيّة، وقالت "لكل يلي عم يسأل وين شهر العسر".
 
 
 
 

 
 
 
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