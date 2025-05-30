24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أيّام من زواجها... هكذا تقضي ستيفاني عطالله شهر العسل مع زوجها (صور)
Lebanon 24
30-05-2025
|
08:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أيّام من زواجها، نشرت الممثلة
ستيفاني عطالله
فيديو عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، أعلنت فيه أنّها تقضي وزوجها زاف
شهر العسل
في النادي الرياضيّ.
Advertisement
وفي الفيديو، ظهرت ستيفاتي وزاف وهما يُمارسان التمارين الرياضيّة، وقالت "لكل يلي عم يسأل وين شهر العسر".
مواضيع ذات صلة
بعد الزفاف الاسطوري.. أين تقضي نارين بيوتي شهر العسل مع زوجها؟
Lebanon 24
بعد الزفاف الاسطوري.. أين تقضي نارين بيوتي شهر العسل مع زوجها؟
30/05/2025 17:34:04
30/05/2025 17:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء شهر العسل.. ليلى أحمد زاهر تُطلّ لأول مرة مع زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتهاء شهر العسل.. ليلى أحمد زاهر تُطلّ لأول مرة مع زوجها (فيديو)
30/05/2025 17:34:04
30/05/2025 17:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
في شهر العسل... نسرين طافش بالمايوه تُمارس الغطس برفقة زوجها الجديد (فيديو)
30/05/2025 17:34:04
30/05/2025 17:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقّعة من ستيفاني عطالله لزوجها... هذا ما قامت به قبل ساعات من زفافها
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقّعة من ستيفاني عطالله لزوجها... هذا ما قامت به قبل ساعات من زفافها
30/05/2025 17:34:04
30/05/2025 17:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"
Lebanon 24
بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"
10:15 | 2025-05-30
30/05/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عالميّ يدعم فلسطين... وفيديو يُوثّق ما قام به أمام الالاف
Lebanon 24
فنان عالميّ يدعم فلسطين... وفيديو يُوثّق ما قام به أمام الالاف
08:21 | 2025-05-30
30/05/2025 08:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ احتفل بتخرّج إبنته... أصبحت شابة جميلة وهكذا غنّت معه على المسرح
Lebanon 24
فنان لبنانيّ احتفل بتخرّج إبنته... أصبحت شابة جميلة وهكذا غنّت معه على المسرح
07:54 | 2025-05-30
30/05/2025 07:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
Lebanon 24
نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
07:14 | 2025-05-30
30/05/2025 07:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"اجوا تحت بيتي يسألوا عني"... إعلاميّة لبنانيّة تكشف عن تلقيها تهديدات: "تركت البلد"
Lebanon 24
"اجوا تحت بيتي يسألوا عني"... إعلاميّة لبنانيّة تكشف عن تلقيها تهديدات: "تركت البلد"
06:00 | 2025-05-30
30/05/2025 06:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
Lebanon 24
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
14:35 | 2025-05-29
29/05/2025 02:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
16:45 | 2025-05-29
29/05/2025 04:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
02:15 | 2025-05-30
30/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
23:05 | 2025-05-29
29/05/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بقصّة شرقية.. الأميرة سلمى تختار فستاناً محتشماً
Lebanon 24
بقصّة شرقية.. الأميرة سلمى تختار فستاناً محتشماً
14:15 | 2025-05-29
29/05/2025 02:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:15 | 2025-05-30
بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"
08:21 | 2025-05-30
فنان عالميّ يدعم فلسطين... وفيديو يُوثّق ما قام به أمام الالاف
07:54 | 2025-05-30
فنان لبنانيّ احتفل بتخرّج إبنته... أصبحت شابة جميلة وهكذا غنّت معه على المسرح
07:14 | 2025-05-30
نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
06:00 | 2025-05-30
"اجوا تحت بيتي يسألوا عني"... إعلاميّة لبنانيّة تكشف عن تلقيها تهديدات: "تركت البلد"
05:26 | 2025-05-30
مفاجأة كبيرة... جيجي وبيلا حديد تكشفان سرّاً عمره 23 سنة
فيديو
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
30/05/2025 17:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
30/05/2025 17:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
30/05/2025 17:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24