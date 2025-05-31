بسبب الميراث نجل فنان راحل يتقدم بدعوى ضد زوجة والده.. الخلاف اشتعل بينهما (صورة)

تقدم محامي نجل الموسيقار المصري الراحل بدعوى ضد أرملته بسبب اشتعال الخلاف بينها وبين نجله على تقسيم الميراث.

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وذكر المحامي في دعواه، أن أرملة الراحل بكر تزوجت بوالد موكله المدعي بالحق المدني؛ الموسيقار حلمي بكر، وذلك بموجب وثيقة عقد زواج شرعي بتاريخ 16/6/2023 وأنجبت منه الصغيرة ريهام، وبتاريخ 1/3 /2024 توفي مورث المدعي بالحق المدني والمتهمة الموسيقار حلمي بكر، وانحصر إرثه الشرعي في زوجته المعلن إليها وتستحق "ثُمن" التركة فرضًا وفي ابنه المدعي بالحق المدني وفي الابنة القاصر ريهام المشمولة بوصاية والدتها المعلن إليها، ويستحقان باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الانثيين.



وأشار المحامي الى أن الراحل كان يعاني من المرض، وكانت أرملته تقيم معه في الشقة المملوكة له، بينما كان نجله يعيش خارج مصر بحكم عمله، ولا يعلم تفاصيل ممتلكات والده سوى علمه بوجود خزينة كان يحتفظ فيها الراحل بأمواله وأوراقه الخاصة، بالإضافة الى عقارات مملوكة باسمه.



وأكدت الدعوى أن محاولات التواصل مع أرملة الراحل لتقسيم التركة وديًا باءت بالفشل، ما اضطر نجل الموسيقار الشهير الى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه الشرعي في الإرث.(لها)