بعيداً عن الإعلام وبسرية تامة... فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)

الزفاف يأتي في توقيت بارز في حياة النجمين؛ فستاينفيلد تواصل أعمالها الفنية من خلال بطولتها في فيلم "الخُطاة – Sinners"، بينما يعيش ألين عامًا لافتًا بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الـNFL وتوقيعه عقدًا كبيرًا مع فريقه بوفالو بقيمة 330 مليون دولار. وبين السينما والملاعب، جمعهما القرار ببدء مرحلة جديدة معًا.

النجمة السينمائية والمغنية ذات الحضور اللافت، هايلي ستاينفيلد، اختارت أن تتشارك هذه اللحظة مع شريكها، لاعب الأميركية جوش ألين، ضمن أجواء عائلية دافئة اقتصرت على الأصدقاء المقربين فقط. الزينة المستوحاة من أجواء سينمائية والتفاصيل المفعمة بالدفء رسمت لوحة تنسجم مع خصوصية المناسبة.