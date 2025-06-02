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فنون ومشاهير
بعيداً عن الإعلام وبسرية تامة... فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي (صور)
Lebanon 24
02-06-2025
|
11:52
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احتفل
الثنائي
الأميركي الشهير، هايلي ستاينفيلد وجوش ألين، بزفاف خاص بعيدًا عن عدسات المصورين وصخب الإعلام، في حفل مسائي أقيم على الساحل
الغربي
للولايات المتحدة، جمع بين أجواء الفن والرياضة في لحظة اتسمت بالخصوصية.
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النجمة السينمائية والمغنية ذات الحضور اللافت، هايلي ستاينفيلد، اختارت أن تتشارك هذه اللحظة مع شريكها، لاعب
كرة القدم
الأميركية جوش ألين، ضمن أجواء عائلية دافئة اقتصرت على الأصدقاء المقربين فقط. الزينة المستوحاة من أجواء سينمائية والتفاصيل المفعمة بالدفء رسمت لوحة تنسجم مع خصوصية المناسبة.
الزفاف يأتي في توقيت بارز في حياة النجمين؛ فستاينفيلد تواصل أعمالها الفنية من خلال بطولتها في فيلم "الخُطاة – Sinners"، بينما يعيش ألين عامًا لافتًا بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في
دوري
الـNFL وتوقيعه عقدًا كبيرًا مع فريقه بوفالو
بيلز
بقيمة 330 مليون دولار. وبين السينما والملاعب، جمعهما القرار ببدء مرحلة جديدة معًا.
ورغم غياب التغطيات المباشرة، إلا أن بعض الصور التُقطت من مسافات بعيدة ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، ما أتاح لمحبي الثنائي لمحة عن أجواء الحفل. القاعة خلت من الهواتف المحمولة والكاميرات، التزامًا برغبة العروسين في الحفاظ على خصوصية المناسبة.
أكّدت تقارير إعلامية محلية حضور عدد من لاعبي فريق بوفالو بيلز، من بينهم دوسون نوكس، ميتش تروبيسكي،
سبنسر
براون
، ديون دوكينز، وخليل شاكير، إضافة إلى المدرب شون ماكديرموت والمنسق الهجومي جو برادي، الذين شاركوا ألين فرحته بزفافه.
لم تُعلن حتى الآن تفاصيل حفل الاستقبال أو وجهة
شهر العسل
، لكن الحفل لاقى اهتمامًا لافتًا في الإعلام الأميركي، الذي تناول الحدث بوصفه لحظة شخصية بارزة في حياة ألين، نجم الفريق وصاحب الأرقام القياسية، الذي عبّر عن سعادته بهذه الخطوة الجديدة.
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