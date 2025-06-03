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فنون ومشاهير
بعد طلاقه من زوجته الإعلامية الشهيرة... فنان يوجّه رسالة مؤثرة لابنه (صورة)
Lebanon 24
03-06-2025
|
13:41
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شارك حمزة السقا، نجل الفنان
أحمد السقا
، صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".
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ووجّه له رسالة كتب فيها: "أبويا وصاحبي وضهري، وأغلى حاجة في حياتي، ربنا يخليك ليا".
ليرد عليه الفنان أحمد السقا قائلاً: "حبيبي وسندي، ربنا يحفظك ويخليك ليا إنت وأخواتك دايمًا يارب."
وكان الفنان أحمد السقا احتفل مؤخرًا بتخرّج ابنته، ونشر صورة لها عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "بنتي وحبيبتي.. دايمًا فخور
بيكي
، مبروك يا
حبيبة قلبي
، ويارب دايمًا أشوفك أنجح وأسعد بنت في الدنيا.. بحبك".
يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الإعلامية
مها الصغير
، بعد زواج دام 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الانفصال وقع منذ 6 أشهر، وتم الطلاق رسميًا قبل شهرين، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "
فيسبوك
".
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