بعد طلاقه من زوجته الإعلامية الشهيرة... فنان يوجّه رسالة مؤثرة لابنه (صورة)

Advertisement

شارك حمزة السقا، نجل الفنان ، صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".ووجّه له رسالة كتب فيها: "أبويا وصاحبي وضهري، وأغلى حاجة في حياتي، ربنا يخليك ليا".ليرد عليه الفنان أحمد السقا قائلاً: "حبيبي وسندي، ربنا يحفظك ويخليك ليا إنت وأخواتك دايمًا يارب."وكان الفنان أحمد السقا احتفل مؤخرًا بتخرّج ابنته، ونشر صورة لها عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "بنتي وحبيبتي.. دايمًا فخور ، مبروك يا ، ويارب دايمًا أشوفك أنجح وأسعد بنت في الدنيا.. بحبك".يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الإعلامية ، بعد زواج دام 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الانفصال وقع منذ 6 أشهر، وتم الطلاق رسميًا قبل شهرين، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع " ".