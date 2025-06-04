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فنون ومشاهير

في أجواء حالمة.. مصممة أزياء لبنانية معروفة تحتفل بزفافها في إسطنبول (صور)

Lebanon 24
04-06-2025 | 04:48
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تزوجت مصممة الأزياء اللبنانية المعروفة نور فضل الله بحفل زفاف مميز أُقيم في إسطنبول.
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وتزوجت نور من شريك حياتها إبراهيم بمشاركة أفراد العائلة والمقرّبين. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وقد كشفت نور خلال الحفل عن أحدث مجموعاتها المميزة من خلال إطلالتها الخاصة، التي صمّمتها ونفذتها وارتدتها بنفسها: "الحواس الست" — مجموعة مستوحاة من الحدس، والمشاعر، والحب الأبدي.(نواعم)

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