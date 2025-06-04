في أجواء حالمة.. مصممة أزياء لبنانية معروفة تحتفل بزفافها في إسطنبول (صور)

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وتزوجت نور من شريك حياتها إبراهيم بمشاركة أفراد العائلة والمقرّبين. تزوجت مصممة الأزياء المعروفة نور بحفل زفاف مميز أُقيم في إسطنبول.وتزوجت نور من شريك حياتها إبراهيم بمشاركة أفراد العائلة والمقرّبين.

وقد كشفت نور خلال الحفل عن أحدث مجموعاتها المميزة من خلال إطلالتها الخاصة، التي صمّمتها ونفذتها وارتدتها بنفسها: "الحواس " — مجموعة مستوحاة من الحدس، والمشاعر، والحب الأبدي.(نواعم)