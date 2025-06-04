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فنون ومشاهير

حسام حبيب يعتذر من جمهوره بسبب هذا الخطأ

Lebanon 24
04-06-2025 | 10:06
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قال الفنان المصري حسام حبيب، عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، إنّه سيتحدث عبر تطبيق "تيك توك" عن كواليس تحضيراته لأغنيته الجديدة "سيبتك".
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وقدّم حبيب اعتذاراً للجمهور بسبب الخطأ الفني الذي صاحب الأغنية عندما تمّ طرحها.
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