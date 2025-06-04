حسام حبيب يعتذر من جمهوره بسبب هذا الخطأ

قال الفنان المصري ، عبر خاصية " " عبر حسابه على " "، إنّه سيتحدث عبر تطبيق "تيك توك" عن كواليس تحضيراته لأغنيته الجديدة " ".

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وقدّم حبيب اعتذاراً للجمهور بسبب الخطأ الفني الذي صاحب الأغنية عندما تمّ طرحها.