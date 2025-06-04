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فنون ومشاهير
حسام حبيب يعتذر من جمهوره بسبب هذا الخطأ
Lebanon 24
04-06-2025
|
10:06
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قال الفنان المصري
حسام حبيب
، عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابه على "
انستغرام
"، إنّه سيتحدث عبر تطبيق "تيك توك" عن كواليس تحضيراته لأغنيته الجديدة "
سيبتك
".
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وقدّم حبيب اعتذاراً للجمهور بسبب الخطأ الفني الذي صاحب الأغنية عندما تمّ طرحها.
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