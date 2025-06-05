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فنون ومشاهير
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
05-06-2025
|
02:56
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حلّت الفنانة
مادلين مطر
ضيفة على برنامج "والله لنكيف" على قناة "الجديد".
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وعلّقت مادلين على اقتحام أحد المعجبين حفلها وحضنها أمام زوجته بالقول: "تحمس وما بعرف شو حس".
وكانت مادلين فوجئت خلال إحيائها لحفل غنائي مؤخرًا باقتحام أحد المعجبين خشبة المسرح بشكل غير متوقع، وتوجهه مباشرة نحوها ليقوم باحتضانها بعفوية أمام أعين الحضور، وسط ذهول رجال الأمن والجمهور، والأغرب أن هذا الموقف المُثير جرى على مرأى ومسمع من زوجة المعجب التي كانت حاضرة في الصفوف الأمامية للحفل.
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