Advertisement

فنون ومشاهير

"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)

Lebanon 24
05-06-2025 | 02:56
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حلّت الفنانة مادلين مطر ضيفة على برنامج "والله لنكيف" على قناة "الجديد". 
Advertisement

وعلّقت مادلين على اقتحام أحد المعجبين حفلها وحضنها أمام زوجته بالقول: "تحمس وما بعرف شو حس". 

وكانت مادلين فوجئت خلال إحيائها لحفل غنائي مؤخرًا باقتحام أحد المعجبين خشبة المسرح بشكل غير متوقع، وتوجهه مباشرة نحوها ليقوم باحتضانها بعفوية أمام أعين الحضور، وسط ذهول رجال الأمن والجمهور، والأغرب أن هذا الموقف المُثير جرى على مرأى ومسمع من زوجة المعجب التي كانت حاضرة في الصفوف الأمامية للحفل. 
 
مواضيع ذات صلة
فيديو يُثير ضجة.. مُعجب يقتحم حفل فنانة لبنانية ويحضنها بشكل مُثير أمام زوجته!
lebanon 24
05/06/2025 14:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
lebanon 24
05/06/2025 14:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّقت سارة أبي كنعان على صورة زوجها مع إبنته
lebanon 24
05/06/2025 14:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علقت الإعلامية الشهيرة على خبر انفصالها عن زوجها الفنان؟ (صورة)
lebanon 24
05/06/2025 14:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:00 | 2025-06-05
05:53 | 2025-06-05
05:06 | 2025-06-05
04:39 | 2025-06-05
04:24 | 2025-06-05
04:05 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24