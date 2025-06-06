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فنون ومشاهير
لم تعد تتنفس بشكل طبيعي.. نجمة "ستار أكاديمي" تُصاب بجلطة عقب إنجاب طفلها الأول وهذا وضعها
Lebanon 24
06-06-2025
|
02:57
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في خبر مؤسف، أصيبت الفنانة
المصرية
الشابة
راندا حافظ
بأزمة صحية كبيرة عقب وضعها لمولودها الأول.
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وخضعت راندا لولادة
قيصرية
بأحد
المستشفيات الخاصة
بمنطقة التجمع الخامس شرق
القاهرة
، وبعد ساعات قليلة دخلت العناية المركزة.
وكشف مصدر مقرب من الفنانة في تصريح لـ ""العربية" أن الفريق المعالج لها، لاحظ عدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي وانخفاظ نسبة الأكسجين في
الدم
، وآلام شديدة بمنطقة
الصدر
.
كما أجرت بعدها الفحص الطبي الشامل، وكشفت الأشعة والتحاليل إصابتها بجلطة في الشريان المغذي للرئة، ما تسبب في انسداد شبه كامل له، واستدعى دخولها غرفة العناية المركزة التي ترقد بها حتى الآن.
يذكر أن راندا حافظ من مواليد 26 كانون الثاني 1992، وبدأت حياتها الغنائية بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "
ستار أكاديمي
"، وحققت شهرة واسعة منذ أول ألبوماتها، والذي حمل اسم "ميالة" وتم إصداره عام 2009.(لها)
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