لم تعد تتنفس بشكل طبيعي.. نجمة "ستار أكاديمي" تُصاب بجلطة عقب إنجاب طفلها الأول وهذا وضعها

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في خبر مؤسف، أصيبت الفنانة الشابة بأزمة صحية كبيرة عقب وضعها لمولودها الأول.وخضعت راندا لولادة بأحد بمنطقة التجمع الخامس شرق ، وبعد ساعات قليلة دخلت العناية المركزة.وكشف مصدر مقرب من الفنانة في تصريح لـ ""العربية" أن الفريق المعالج لها، لاحظ عدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعي وانخفاظ نسبة الأكسجين في ، وآلام شديدة بمنطقة .كما أجرت بعدها الفحص الطبي الشامل، وكشفت الأشعة والتحاليل إصابتها بجلطة في الشريان المغذي للرئة، ما تسبب في انسداد شبه كامل له، واستدعى دخولها غرفة العناية المركزة التي ترقد بها حتى الآن.يذكر أن راندا حافظ من مواليد 26 كانون الثاني 1992، وبدأت حياتها الغنائية بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج " "، وحققت شهرة واسعة منذ أول ألبوماتها، والذي حمل اسم "ميالة" وتم إصداره عام 2009.(لها)