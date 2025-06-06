الملك تشارلز بصدد منح ديفيد بيكهام لقب "فارس"

أفادت تقارير إخبارية، أن لاعب الإنكليزي السابق ، سيحصل على لقب فارس ضمن جوائز عيد ميلاد الملك .

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وكشفت صحيفة "ذا صن" أن قائد منتخب السابق سيظهر على القائمة التي ستنشر الأسبوع المقبل، بعدما سبق منحه وسام البريطانية عام 2003.



وسبق لبيكهام، الذي خاض 115 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزيّ وقام بأعمال خيرية واسعة، أن ترشح لنيل لقب فارس منذ أكثر من عقد. (ارم نيوز)