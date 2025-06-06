Advertisement

فنون ومشاهير

الملك تشارلز بصدد منح ديفيد بيكهام لقب "فارس"

Lebanon 24
06-06-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1371451-638848287463533718.jpg
Doc-P-1371451-638848287463533718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت تقارير إخبارية، أن لاعب كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، سيحصل على لقب فارس ضمن جوائز عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.
Advertisement

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن قائد منتخب إنكلترا السابق سيظهر على القائمة التي ستنشر الأسبوع المقبل، بعدما سبق منحه وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2003.

وسبق لبيكهام، الذي خاض 115 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزيّ وقام بأعمال خيرية واسعة، أن ترشح لنيل لقب فارس منذ أكثر من عقد. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بيكهام وزوجته يقتربان من ثروة الملك تشارلز!
lebanon 24
06/06/2025 20:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك تشارلز يهاجم ترامب خلال خطاب نادر أمام البرلمان الكندي
lebanon 24
06/06/2025 20:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك تشارلز الثالث تعليقا على تهديدات ترامب: من حق كندا تقرير مصيرها
lebanon 24
06/06/2025 20:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة تاريخية.. الملك تشارلز الثالث في كندا!
lebanon 24
06/06/2025 20:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:43 | 2025-06-06
09:16 | 2025-06-06
07:40 | 2025-06-06
07:25 | 2025-06-06
05:52 | 2025-06-06
05:15 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24