"أنا رجل شرقي جدًا".. مطرب شهير يتحدث عن غيرته على زوجته الإعلامية!

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وقال " " خلال لقائه مع الإعلامية ببرنامج "صاحبة السعادة": "أنا راجل شرقي جدًا، في المواعيد واللبس شرقي جدًا، ونانسي من بيتها عندها مواعيد من قبل ما أعرفها، وآخر ميعاد ليها الساعة في البيت 12 وده علشان خوف عليها وهي شغلها في وإحنا ساكنين في التجمع".أضاف: " بتغير عليا شعنونة، ممنوع التلامس، بس هي هادية وسهلة".