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فنون ومشاهير

"أنا رجل شرقي جدًا".. مطرب شهير يتحدث عن غيرته على زوجته الإعلامية!

Lebanon 24
10-06-2025 | 11:57
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تحدث المطرب تامر عاشور عن علاقته بزوجته الإعلامية نانسي نور، وعن مدى غيرتها عليه.
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وقال "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة": "أنا راجل شرقي جدًا، في المواعيد واللبس شرقي جدًا، ونانسي من بيتها عندها مواعيد من قبل ما أعرفها، وآخر ميعاد ليها الساعة في البيت 12 وده علشان خوف عليها وهي شغلها في مدينة الإنتاج الإعلامي وإحنا ساكنين في التجمع".

أضاف: "نانسي بتغير عليا شعنونة، ممنوع التلامس، بس هي هادية وسهلة".
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