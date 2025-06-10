بعد غيابه عن دراما رمضان 2025... ممثل شهير يكشف السبب (فيديو)

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وقال الفخراني، في لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي"، تقديم الإعلامي " "، على فضائية "دي ام سي"، إنه اعتذر عن المشاركة في 2025 لأنه لم يجد عمل فني مميز يستطيع تقديمه.وأضاف: "أنا مجليش اللي يشدني للدرجة دي، أنا عملت كل حاجة وأشفق على المؤلفين، وأنا شخصيا أحب الاستمتاع بالعمل، متابعًا: "اللي بيحصل الزمن بيفرض أوقات وحاجات تبقى شبه الزمن".وتابع: "لما بتلاقي أعمال خفيفة أوي أو للتسلية فقط او مشابة للأعمال الفنية الغربية أو مسروقة، ياريت تسترق بس بحرفية، قدم أعمال عظيمة بس كان يروح يشوف المسرحيات وممكن ينقلها لمصر بطريقة جديدة جدا".