بعد تعرضها لمرض غير معروف أدخلها المستشفى.. أحمد زاهر يطلب الدعاء لابنته ملك (صورة)

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وكتب زاهر عبر حسابه قائلا: "يارب أنت الشافي يارب"، ما دفع العديد من المتابعين للتفاعل مع المنشور والدعاء لها بالشفاء العاجل. نشر الفنان المصري رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، دعا فيها لابنته الكبرى "ملك" بعد تعرضها لوعكة صحية.وكتب زاهر عبر حسابه قائلا: "يارب أنت الشافي يارب"، ما دفع العديد من المتابعين للتفاعل مع المنشور والدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت نشرت عبر خاصية القصص المصورة " " على حسابها الشخصي، صورة لها من داخل أحد المستشفيات، مرفقة برسالة مؤثرة تحدثت فيها عن حالتها النفسية والصحية في الفترة الأخيرة. وقالت: "أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبًا كنت باخدها بهزار".



وأضافت: "بس حبيت أشارك إن الفترة الأخيرة حسيت كأن الدنيا كلها ماشية غريبة ومقفولة، وكلها ضغط نفسي بشكل كبير، وده خلاني حاسة إني مش قادرة أستحمل زي قبل كده، وبقيت بحاول أهرب من الناس والمواقف".



وأوضحت أنها لا تبحث عن الشفقة، بل تمر بفترة صعبة على المستويين النفسي والروحي وتحتاج فقط إلى الدعاء والدعم المعنوي، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة وأن ما تعانيه مجرد وعكة مؤقتة ستتجاوزها قريبًا، ووجهت رسالة لكل من يمر بظروف مشابهة بأنهم ليسوا وحدهم. (العين)