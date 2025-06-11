من جديد... فنانة لبنانيّة في المستشفى (صورة)

دخلت الفنانة ميّ حريري المستشفى من جديد.

ونشرت حريري صورة عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، وهي على سرير المستشفى، من دون وجهها.

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ولم تُعلّق الفنانة اللبنانيّة على سبب دخولها إلى المستشفى، علماً أنّها ليست المرّة الأولى التي تُعلن فيها أنّها تمرّ بظرفٍ صحيّ.