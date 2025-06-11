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فنون ومشاهير

من جديد... فنانة لبنانيّة في المستشفى (صورة)

Lebanon 24
11-06-2025 | 09:25
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دخلت الفنانة ميّ حريري المستشفى من جديد.
 
 
ونشرت حريري صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي على سرير المستشفى، من دون الكشف عن وجهها.
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ولم تُعلّق الفنانة اللبنانيّة على سبب دخولها إلى المستشفى، علماً أنّها ليست المرّة الأولى التي تُعلن فيها أنّها تمرّ بظرفٍ صحيّ.
 
 
 
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