بعد تعرّضه لأزمة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا ما تم كشفه عن وضع الفنان ماجد المهندس

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تعرّض الفنان لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية، وفق ما أعلنت الشركة المنظمة لأعماله عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.وكشف مصدر مقرب من المهندس لـ"الوطن" عن تعرضه لوعكة صحية بسبب الإجهاد أثناء تأدية مناسك الحج الأيام الماضية، وستتحسن حالته الصحية في القريب العاجل، لأنه لا يحتاج سوى بعض الراحة، وسيعود بعدها ليتسأنف نشاطه الفني بشكل منتظم. (الوطن)