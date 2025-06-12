26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تعرّضه لأزمة صحية مُفاجئة ونقله إلى المستشفى.. هذا ما تم كشفه عن وضع الفنان ماجد المهندس
Lebanon 24
12-06-2025
|
01:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض الفنان
العراقي
ماجد المهندس
لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية، وفق ما أعلنت الشركة المنظمة لأعماله عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement
وكشف مصدر مقرب من المهندس لـ"الوطن" عن تعرضه لوعكة صحية بسبب الإجهاد أثناء تأدية مناسك الحج الأيام الماضية، وستتحسن حالته الصحية في القريب العاجل، لأنه لا يحتاج سوى بعض الراحة، وسيعود بعدها ليتسأنف نشاطه الفني بشكل منتظم. (الوطن)
مواضيع ذات صلة
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
12/06/2025 10:16:00
12/06/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
12/06/2025 10:16:00
12/06/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"3 أيام تعبانة"... فنانة شابة تكشف عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
"3 أيام تعبانة"... فنانة شابة تكشف عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة (صورة)
12/06/2025 10:16:00
12/06/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماجد المهندس يؤدي مناسك الحج (صورة)
Lebanon 24
ماجد المهندس يؤدي مناسك الحج (صورة)
12/06/2025 10:16:00
12/06/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد فسخ خطوبتها من شاب بريطاني.. ابنة عمرو دياب في علاقة حب جديدة وهذا هو سعيد الحظ
Lebanon 24
بعد فسخ خطوبتها من شاب بريطاني.. ابنة عمرو دياب في علاقة حب جديدة وهذا هو سعيد الحظ
02:47 | 2025-06-12
12/06/2025 02:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
Lebanon 24
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
01:09 | 2025-06-12
12/06/2025 01:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
00:30 | 2025-06-12
12/06/2025 12:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.. هذا ما كشفه تامر حسني عن حالة ابنه الصحية وحذر من هذا الأمر
Lebanon 24
بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.. هذا ما كشفه تامر حسني عن حالة ابنه الصحية وحذر من هذا الأمر
23:44 | 2025-06-11
11/06/2025 11:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
23:00 | 2025-06-11
11/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
04:41 | 2025-06-11
11/06/2025 04:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!
Lebanon 24
ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!
08:25 | 2025-06-11
11/06/2025 08:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي
Lebanon 24
بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي
08:34 | 2025-06-11
11/06/2025 08:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
15:41 | 2025-06-11
11/06/2025 03:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
13:41 | 2025-06-11
11/06/2025 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:47 | 2025-06-12
بعد فسخ خطوبتها من شاب بريطاني.. ابنة عمرو دياب في علاقة حب جديدة وهذا هو سعيد الحظ
01:09 | 2025-06-12
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
00:30 | 2025-06-12
بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
23:44 | 2025-06-11
بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.. هذا ما كشفه تامر حسني عن حالة ابنه الصحية وحذر من هذا الأمر
23:00 | 2025-06-11
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
15:48 | 2025-06-11
"ما فيش أغلى من الضنا".. هذا ما قالته فنانة شهيرة لتامر حسني ونجله (صورة)
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
12/06/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
12/06/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
12/06/2025 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24