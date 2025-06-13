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فنون ومشاهير

بعدما أعلن عن إصابته بمرض خطير... ممثل يبكي خلال مقابلة وهذا ما قاله

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:13
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في أول ظهور تلفزيوني له بعد إعلان إصابته بمرض  التصلب الجانبي الضموري "ALS"، بكى الممثل الأميركي إريك داين، نجم مسلسل "يوفوريا"، خلال مقابلة مؤثرة مع الإعلامية ديان سوير.
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وخلال المقطع الترويجي الذي لم تتجاوز مدته 30 ثانية، ظهر داين، البالغ من العمر 52 عامًا، وهو يُمسك بيد سوير ويتحدث بصوتٍ متأثر عن تداعيات تشخيصه، قائلاً: "لا أعتقد أن هذه نهاية قصتي. لا أشعر أن هذه نهايتي". (ارم نيوز)
 
 
 
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