بعدما أعلن عن إصابته بمرض خطير... ممثل يبكي خلال مقابلة وهذا ما قاله

في أول ظهور تلفزيوني له بعد إعلان إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري "ALS"، بكى الممثل الأميركي داين، نجم مسلسل "يوفوريا"، خلال مقابلة مؤثرة مع الإعلامية ديان سوير.

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وخلال المقطع الترويجي الذي لم تتجاوز مدته 30 ثانية، ظهر داين، البالغ من العمر 52 عامًا، وهو يُمسك بيد سوير ويتحدث بصوتٍ متأثر عن تداعيات تشخيصه، قائلاً: "لا أعتقد أن هذه نهاية قصتي. لا أشعر أن هذه نهايتي". (ارم نيوز)