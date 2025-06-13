فنانة وإعلامية عالقتان في العراق.. ما القصة؟

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كشفت الفنانة عن تعذّر عودتها إلى بعد مشاركتها في فعالية دولية ببغداد، وذلك إثر إغلاق المجال الجوي نتيجة التصعيد العسكري القائم بين وإسرائيل.وقالت ، في تصريحات لوسائل إعلام ، إنها كانت تستعد للعودة صباح الجمعة، إلا أن سلطات أبلغتهم بإغلاق المجال الجوي لدواعٍ أمنية، مما أجبرها وعدداً من المشاركين في الفعالية على العودة إلى الفندق.أيضاً، الإعلامية التي كانت برفقة شاهين، تعذّرت مغادرتها وهي على تواصل دائم مع في العراق في محاولة لإيجاد حل لعودتهما في أقرب وقت.وقالت شاهين: "أنا وهالة بخير، العراق لا يوجد به حرب، لكننا غير قادرين على السفر حالياً، بسبب الإجراءات المفروضة، فعدنا إلى الفندق مجدداً إلى حين تحسّن الأوضاع".وأكدت الفنانة أن الوضع في مستقر ولا توجد تهديدات مباشرة على الأرض، لكن موقع العراق الجغرافي يجعله متأثراً بشكل غير مباشر بالتصعيد الإقليمي، إذ تمر الصواريخ عبر مجاله الجوي، ما دفع السلطات لإغلاقه احترازياً.