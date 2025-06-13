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فنون ومشاهير

فنانة وإعلامية عالقتان في العراق.. ما القصة؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 12:12
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كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تعذّر عودتها إلى القاهرة بعد مشاركتها في فعالية دولية ببغداد، وذلك إثر إغلاق المجال الجوي العراقي نتيجة التصعيد العسكري القائم بين إيران وإسرائيل.
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وقالت شاهين، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إنها كانت تستعد للعودة صباح الجمعة، إلا أن سلطات المطار أبلغتهم بإغلاق المجال الجوي لدواعٍ أمنية، مما أجبرها وعدداً من المشاركين في الفعالية على العودة إلى الفندق.


أيضاً، الإعلامية هالة سرحان التي كانت برفقة شاهين، تعذّرت مغادرتها العراق وهي على تواصل دائم مع السفارة المصرية في العراق في محاولة لإيجاد حل لعودتهما في أقرب وقت.

وقالت شاهين: "أنا وهالة سرحان بخير، العراق لا يوجد به حرب، لكننا غير قادرين على السفر حالياً، بسبب الإجراءات المفروضة، فعدنا إلى الفندق مجدداً إلى حين تحسّن الأوضاع".

وأكدت الفنانة أن الوضع في بغداد مستقر ولا توجد تهديدات مباشرة على الأرض، لكن موقع العراق الجغرافي يجعله متأثراً بشكل غير مباشر بالتصعيد الإقليمي، إذ تمر الصواريخ عبر مجاله الجوي، ما دفع السلطات لإغلاقه احترازياً.
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