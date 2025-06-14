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فنون ومشاهير

بسبب التصعيد العسكري بن إسرائيل وايران.. فنانة وإعلامية شهيرتان عالقتان في العراق (صور)

Lebanon 24
14-06-2025 | 00:36
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أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تعذّر عودتها إلى القاهرة بعد مشاركتها في فعالية دولية ببغداد، وذلك عقب إغلاق المجال الجوي العراقي نتيجة التصعيد العسكري القائم بين إيران وإسرائيل، وما تبعه من تعليق العديد من الرحلات الجوية.
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وأوضحت شاهين، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أنها كانت تستعد للعودة صباح أمس الجمعة، إلا أن سلطات المطار أبلغتهم بإغلاق المجال الجوي لدواعٍ أمنية، مما أجبرها وعدداً من المشاركين في الفعالية على العودة إلى الفندق.
 
وقالت شاهين إنها بخير، وكذلك الإعلامية هالة سرحان التي كانت برفقتها، مشيرة إلى تلقيها اتصالات عديدة من مسؤولين مصريين للاطمئنان على حالتها، كما أنها على تواصل دائم مع السفارة المصرية في العراق في محاولة لإيجاد حل لعودتهما في أقرب وقت.

هذا وحرص جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، على زيارة الإعلامية هالة سرحان، والفنانة إلهام شاهين، بمقر إقامتهما في أحد الفنادق بالعراق، والاطمئنان عليهما، بعد تعذر رجوعهما لمصر من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.
 
 



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