بسبب التصعيد العسكري بن إسرائيل وايران.. فنانة وإعلامية شهيرتان عالقتان في العراق (صور)

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وأوضحت ، في تصريحات لوسائل إعلام ، أنها كانت تستعد للعودة صباح أمس الجمعة، إلا أن سلطات أبلغتهم بإغلاق المجال الجوي لدواعٍ أمنية، مما أجبرها وعدداً من المشاركين في الفعالية على العودة إلى الفندق. أعلنت الفنانة عن تعذّر عودتها إلى بعد مشاركتها في فعالية دولية ببغداد، وذلك عقب إغلاق المجال الجوي نتيجة التصعيد العسكري القائم بين وإسرائيل، وما تبعه من تعليق العديد من الرحلات الجوية.وأوضحت ، في تصريحات لوسائل إعلام ، أنها كانت تستعد للعودة صباح أمس الجمعة، إلا أن سلطات أبلغتهم بإغلاق المجال الجوي لدواعٍ أمنية، مما أجبرها وعدداً من المشاركين في الفعالية على العودة إلى الفندق.

وقالت شاهين إنها بخير، وكذلك الإعلامية هالة التي كانت برفقتها، مشيرة إلى تلقيها اتصالات عديدة من مسؤولين مصريين للاطمئنان على حالتها، كما أنها على تواصل دائم مع السفارة المصرية في في محاولة لإيجاد حل لعودتهما في أقرب وقت.



هذا وحرص جبار نقيب الفنانين ، على زيارة الإعلامية هالة سرحان، والفنانة إلهام شاهين، بمقر إقامتهما في أحد الفنادق بالعراق، والاطمئنان عليهما، بعد تعذر رجوعهما لمصر من العراق بسبب الحرب بين وإيران.





