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فنون ومشاهير
بعدما حيّرت الأطباء.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل مرضها الأخير (صورة)
Lebanon 24
14-06-2025
|
04:01
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روت الفنانة
المصرية
ملك أحمد زاهر
تفاصيل مرضها الذي حار الأطباء طوال الفترة الماضية في تشخيصه.
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وكتبت ملك على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" منشوراً كشفت من خلاله تفاصيل المرض ووجهت في رسالة شكر لجمهورها ومحبيها الذين قلقوا عليها خلال الفترة الأخيرة.
وكتبت ملك قائلة: "أنا واللِه ما كنت متوقعة كل اللي حاصل ده أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية، كنت مخضوضة جدًا على نفسي وفكرة إن لا أنا ولا الدكاترة حتى عارفين عندي إيه، كانت رعباني، وكنت محتاجة بس أوصلكم إن حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الستوري إن الموضوع مش الغرض منه القلق، وإني مش عايزة حد يقلق عليا أنا كويسة، وكده كده أحسن من غيري".
تابعت: "عندي يقين في ربنا لإنه هيقومني بالسلامة، وإن شاء الله تبقى حاجة بسيطة بس من خضتي كتبت مع أن ديه مش طبيعتي إني أشارك الحاجات السلبية عمومًا أنا بس مش عارفة أقول إيه ولا إيه من قلبي بشكر كل حد سأل عليا ودعالي واللهِ كله كان بيوصلني، وأنا آسفة لو مردتش على حد وبشكر كل زمايلي وأساتذتي اللي كانوا بيسألوا عليا كل يوم ومسابونيش لحظة وكل صحابي وعيلتي اللي كانوا جمبي.
وأردفت ملك زاهر حديثها: "أنا الحمد لله بقيت أحسن من الأول وبطلت أروح المستشفى الحمد لله بحمد ربنا إنها جت على قد كده حتى لو الأيام اللي فاتت كانت صعبة واللي عندي ده حاجة مخيفة شوية، وخضتنا بس برضو أنا كويسة والحمد لله إنها جت على قد كده أكيد ربنا حماني من حاجة أكبر، وأهم حاجة إن عرف السبب بَطل العجب، والحمد لله إننا عرفنا، هي حساسية شديدة في
الدم
الموضوع critical".
واختتمت ملك زاهر حديثها: "بس أنا مطمنة أنا بخف وبتحسن كل يوم الحمد لله والشكر الله ومافيش حاجة خطيرة بإذن الله وأنا آسفة
لو كنت
قلقتكم بس ده مكانش الغرض أبدًا والله، شكرًا من كل قلبي على الحب ده أنا عرفت غلاوتي عندكم وعند كل اللي حواليا بشكركم من قلبي".(لها)
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