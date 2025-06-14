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فنون ومشاهير

إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ

Lebanon 24
14-06-2025 | 05:49
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توفي الفنان التونسي محمد علي بالحارث، بعد نحو خمسة عقود في الوسط الفني، قدم خلالها عدداً كبيراً من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية ممثلاً ومخرجاً.
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وأكد حبيب بالحارث، وفاة والده إثر تعرّضه إلى وعكة صحية. (ارم نيوز)
 
 
 
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