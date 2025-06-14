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فنون ومشاهير
إبنه أعلن الخبر الحزين... وفاة فنان قدير بعد 5 عقود من العمل الفنيّ
Lebanon 24
14-06-2025
|
05:49
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توفي الفنان
التونسي محمد
علي بالحارث، بعد نحو خمسة عقود في الوسط الفني، قدم خلالها عدداً كبيراً من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية ممثلاً ومخرجاً.
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وأكد حبيب بالحارث، وفاة والده إثر تعرّضه إلى وعكة صحية. (ارم نيوز)
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